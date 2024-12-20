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Путин отвратителен Трампу: республиканец рассказал о судьбе переговоров

Путин для Трампа является международным преступником, устроившим геноцид украинского народа

сегодня, 12:13
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Ткачик Олеся

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не намерен садиться за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом в эфире 24 канала заявил общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус. Он отметил, что Трамп испытывает отвращение к подобным встречам и не пойдет на такие компромиссы.

Путин отвратителен Трампу: республиканец рассказал о судьбе переговоров

Трамп и Путин

По словам Пинкуса, Трамп изберет путь посредничества, отправив для переговоров своих представителей. Например, таким посредником может стать спецпредставитель по Украине Кит Келлог.

Пинкус также напомнил о значительных дипломатических достижениях Трампа, в частности заключения Авраамовых соглашений в 2020 году. Тогда республиканец пригласил в Белый дом лидеров Израиля, ОАЭ и Бахрейна, способствуя нормализации отношений между странами и установлению мира на Ближнем Востоке.

Однако в случае с Зеленским и Путиным такая ситуация невозможна.

"Трампу будет унизительно сидеть за столом с террористом номер один, которого разрешили арестовать, и еще и в Вашингтоне. Никогда такого не будет", – отметил Пинкус.

Он подчеркнул, что Трамп имеет принципиально иной подход, чем Джо Байден, который, несмотря на имя Путина убийцей, все же пожал ему руку.

"Трамп слишком брезглив, чтобы опуститься до встречи с Путиным. Некоторые могут сказать, мол, "я готов даже с дьяволом дружить, если будет мир". Нет, так не должно быть. Везде должно быть кошерно, "санитарно чисто", — подчеркнул. Пинкус.

Республиканец подчеркнул, что это сигнал и для других диктаторов – никто не сможет конфликтовать с Трампом сегодня, а завтра надеяться на примирение. По его мнению, новоизбранный президент США ясно понимает, что Путин осуществляет геноцид украинского народа, поэтому отношение к нему должно быть соответствующим.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Келлог не выходил на связь с РФ, чтобы поговорить об урегулировании войны в Украине.




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Источник: https://24tv.ua/peregovori-mizh-ukrayinoyu-rosiyeyu-chomu-zustrich-mizh-trampom_n2711487
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