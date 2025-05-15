Путин показал полное пренебрежение к президенту США: американская пресса насмехается над Трампом

"Дипломатические укрытия", которые устроил Кремль в Турции, продемонстрировали откровенное пренебрежение Владимира Путина как к угрозам новых санкций со стороны Европы, так и к мирным инициативам Дональда Трампа. Об этом пишет киевский корреспондент CNN Ник Патон Уолш.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По его мнению, для Путина общие фото с Трампом, особенно с Зеленским, представляют значительно большую угрозу, чем риск усиления раздражения со стороны Европы или президента США.

Как отмечает Уолш, решение Путина проигнорировать предложенную встречу с Зеленским в Турции уже принесло ему дивиденды. Вместо того чтобы возмутиться отказом российского лидера вести переговоры с президентом Украины, Трамп заявил, что изначально не ожидал присутствия Путина в Стамбуле.

Журналист указывает, что Владимир Зеленский оказался в неудобном положении. Он должен оставаться в Турции достаточно долго, чтобы продемонстрировать Трампу искреннее стремление к диалогу. В то же время, ему придется либо проигнорировать встречу с российской делегацией, которую специально представили на самом низком возможном уровне, либо все же наладить с ней контакт и таким образом начать новый этап мирных переговоров.

По убеждению Волша, сложный выбор предстает и перед Трампом. Президент США больше не может затягивать новые действия против России за ее нежелание завершить войну.

"Массированные санкции", которых ранее требовал президент Франции Эммануэль Макрон, является единственным последовательным ответом, которым может воспользоваться Белый дом. Но первые сигналы со стороны Трампа в Катаре говорят о том, что он может удержаться от того, чтобы прямо назвать мирные усилия неудачными. Это, вероятно, станет важнейшим решением, которое он примет в этом конфликте", — заключает корреспондент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин выставил Трампа полнейшим дураком . Кремлевский диктатор Владимир Путин выставил американского президента Дональда Трампа дураком и опустил его ниже плинтуса, считает политический обозреватель Ростислав Демчук.

Теперь, по его словам, Трамп выкручивается, как уж на сковороде.

"Трамп, ранее заявлявший о необходимости встречи Путина и Зеленского в Стамбуле, резко переобулся. Видимо, в Кремле не ожидали, что Украина согласится на эти переговоры и теперь президенту США приходится оправдывать отсутствие Владимира Путина в Стамбуле. Правда, из-за того, что Трамп — идиот, это оправдание".

