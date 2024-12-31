Путин покусал Трампа и тот заговорил об «американском Крыме»: детали

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин явно искусал новоизбранного президента США Дональда Трампа, ведь тот тоже размечтался о чужих землях, отметил социолог Игорь Эйдман.
Дональд Трамп
По его словам, если разговоры о превращении Канады в 51-й штат можно воспринять как троллинг, то его намерения "вернуть" Панамский канал или приобрести Гренландию вызывают серьезные сомнения.
Эйдман подчеркивает, что Трамп прибегает к аргументам, похожим на те, которые использует Владимир Путин, в частности историческим экскурсам. Например, обосновывая необходимость контроля над Панамским каналом, Трамп напомнил о жертвах во время его строительства, подчеркнув, что Америка потеряла 38 тысяч человек 110 лет назад. Такая риторика напоминает путинские заявления о "русской земле, политой кровью".
По его словам, Трамп пытается подражать модели Владимира Путина, создавая образ "сильного лидера", способного на радикальные действия. Однако, в отличие от России, США имеют крепкие демократические институты, ограничивающие подобные авторитарные амбиции.
Несмотря на это, внешнеполитические победы остаются важными для Трампа, особенно в контексте его возвращения на политическую арену.
Он добавил, что хочется верить в то, что "один гад съест другую гадину".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что может положить конец войне в Украине.
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