Путин покусал Трампа и тот заговорил об «американском Крыме»: детали

Кремлевский диктатор Владимир Путин явно искусал новоизбранного президента США Дональда Трампа, ведь тот тоже размечтался о чужих землях, отметил социолог Игорь Эйдман.

Дональд Трамп

По его словам, если разговоры о превращении Канады в 51-й штат можно воспринять как троллинг, то его намерения "вернуть" Панамский канал или приобрести Гренландию вызывают серьезные сомнения.

Эйдман подчеркивает, что Трамп прибегает к аргументам, похожим на те, которые использует Владимир Путин, в частности историческим экскурсам. Например, обосновывая необходимость контроля над Панамским каналом, Трамп напомнил о жертвах во время его строительства, подчеркнув, что Америка потеряла 38 тысяч человек 110 лет назад. Такая риторика напоминает путинские заявления о "русской земле, политой кровью".

"Трамп мечтает стать авторитарным правителем а-ля Путин. И думает, что путь к этому лежит через американский "Крым" – территориальную экспансию, которая может вызвать в обществе эйфорию и утвердить президента как бесконтрольного "национального лидера", – считает Эйдман.

По его словам, Трамп пытается подражать модели Владимира Путина, создавая образ "сильного лидера", способного на радикальные действия. Однако, в отличие от России, США имеют крепкие демократические институты, ограничивающие подобные авторитарные амбиции.

"США — это не Россия, и такие планы обречены на провал", — отметил эксперт.

Несмотря на это, внешнеполитические победы остаются важными для Трампа, особенно в контексте его возвращения на политическую арену.

"Трамп следует Путину, но это не означает, что между ними не может быть конфликта за роль главного "планетарного мачо" (это нам смешно, а сами они давно в таком образе) Трампу сейчас нужны внешнеполитические победы. Однако Гренландию он не присоединит, мир в Украине не установит. Новому американскому президенту нужны такие направления для самоутверждения, где ему не придется идти против воли законодателей. Конгресс может позволить ему широкомасштабные военные акции, но не против Дании или Панамы, а против Ирана и России. Чем черт не шутит, может быть, он свои непомерные амбиции будет в этом направлении реализовывать?" – отмечает Эйдман.

Он добавил, что хочется верить в то, что "один гад съест другую гадину".

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