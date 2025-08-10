Путин получил новый "подарок" от Трампа: на какие уступки пошел президент США по Украине

15 августа на Аляске президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сойдутся в формате двустороннего саммита без посредников и сторонних участников. На фоне полномасштабной войны России против Украины и крупнейшего военного конфликта в Европе со Второй мировой, это решение Трампа уже называют "подарком" Путину.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Главный редактор отдела международной политики The Telegraph Дэвид Блэр проводит историческую параллель из Хельсинки в 2018 году, когда Трамп публично поставил под сомнение выводы собственных спецслужб по вмешательству России в выборы США. По воспоминаниям бывшей советницы Белого дома Фионы Хилл, тогда атмосфера была настолько унизительной для американской стороны, что она искала пожарную сигнализацию, чтобы прервать пресс-конференцию.

Однако теперь ставки гораздо выше. Если раньше речь шла о Сирии и кибервмешательстве, то сейчас речь идет о самой большой войне в Европе после окончания Второй мировой.

"Трамп уже дал ему (Путину) множество поводов чувствовать себя еще более довольным собой, чем обычно. Прошедшая неделя должна была стать моментом, когда президент наконец-то стал жестким, и все его раздраженные вспышки гнева приведут к тому, что Америка задушит доходы Кремля, введя вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть", — пишет Блэр.

Кроме того, сначала Белый дом настаивал, что перед личной встречей с Трампом Путин должен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это должно стать жестом доброй воли, учитывая, что главной темой на Аляске будет именно война в Украине. Но менее чем через сутки Трамп отменил это требование и сообщил, что готов встретиться "при любых обстоятельствах". Таким образом Путин получил очередной "подарок" от Трампа.

Блэр отмечает, что Трамп мог выдвинуть другие условия, например, прекращение обстрелов украинских городов или мораторий на атаки дронами и ракетами. Но он не сделал этого и фактически отказался от каких-либо предварительных требований к Путину.

По словам Блэра, Путин мечтает о новой "Ялте" — соглашении, которое бы закрепило за Россией право доминировать в Украине так, как СССР после 1945 года получил контроль над Центральной Европой. Он стремится к тому, чтобы это решение было согласовано непосредственно с Вашингтоном, а Киев получил готовый "мирный план", разработанный в Кремле.

"В сценарии мечты Путина господин Трамп согласится на мирный план, разработанный Кремлем, после чего Россия и Америка смогут начать новую эру сотрудничества, безжалостно навязывая этот план Украине и, возможно, буквально, запихивая его господину Зеленскому в горло", — пишет Блэр.

Впрочем, даже в "мечтах" Путина есть слабое место. Как пишет The Telegraph, российский диктатор остается непоколебимым в своих максималистских требованиях. Путин хочет не только сохранить ныне оккупированные территории, но и захватить новые. Это может оказаться слишком даже для Трампа, позиционирующего себя как "мастера сделок".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе назвали территории, которые Украина может обменять на переговорах с Россией.

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме могут изменить формат встречи Трампа с Путиным на Аляске.