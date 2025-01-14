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Путин получил от Трама два щедрых предложения: остановит ли теперь Кремль войну

Трамп и его команда предоставили Путину два щедрых предложения, чтобы РФ пошла на переговоры и прекратила войну в Украине

сегодня, 09:41 comments1229
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Ткачик Олеся

Сейчас Кремль пытается создать впечатление готовности к переговорам с Украиной, в то же время добиваясь максимально выгодных условий. Такие заявления "посипак" кремлевского диктатора Владимира Путина можно объяснить стремлением выторговать уступки от Запада, заявил в эфире 24 канала политолог Игорь Рейтерович.

Путин получил от Трама два щедрых предложения: остановит ли теперь Кремль войну

Владимир Путин

По его словам, в Кремле намекают на готовность к диалогу, но требуют, чтобы Запад пошел на некоторые уступки. В частности, об этом свидетельствуют последние заявления спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова.

Как отметил политолог, Россия хочет, чтобы Запад и Украина выполнили ее требования. При этом команда Дональда Трампа уже высказала два щедрых предложения для страны-агрессорки. Однако Москва продолжает повышать ставки.

Рейтерович сказал, что первое предложение касается возможного исключения Украины из перспективы членства в НАТО. Вторая, озвученная советником Трампа Майком Волцом, предполагает признание нереалистичности возвращения всех оккупированных территорий.

"Трамп теперь хочет услышать ответ, что Россия готова садиться за переговоры и чем-то уступать. Но пока американская администрация ничего из этого не услышала. Россия продолжает играть в свою игру. Они полагают, что могут еще поднимать ставки; что якобы имеют время еще до 20 января. А уже после этой даты будут решать, на что они согласны, а на что нет", — убежден политолог.

Кроме того, Рейтерович предполагает, что в ближайшее время российские чиновники будут выдвигать новые условия для старта переговоров. Однако, по его мнению, РФ вынуждена будет согласиться на переговоры из-за проблем, вызвавших войну и для самой страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трампу действительно безразлично, как будет завершена война в Украине.




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Источник: https://24tv.ua/peregovori-ukrayini-rosiyi-pro-shho-svidchat-zayavi-rosiyi-pro_n2728776
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