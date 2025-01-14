Путин получил от Трама два щедрых предложения: остановит ли теперь Кремль войну

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Ткачик Олеся
Сейчас Кремль пытается создать впечатление готовности к переговорам с Украиной, в то же время добиваясь максимально выгодных условий. Такие заявления "посипак" кремлевского диктатора Владимира Путина можно объяснить стремлением выторговать уступки от Запада, заявил в эфире 24 канала политолог Игорь Рейтерович.
Владимир Путин
По его словам, в Кремле намекают на готовность к диалогу, но требуют, чтобы Запад пошел на некоторые уступки. В частности, об этом свидетельствуют последние заявления спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова.
Как отметил политолог, Россия хочет, чтобы Запад и Украина выполнили ее требования. При этом команда Дональда Трампа уже высказала два щедрых предложения для страны-агрессорки. Однако Москва продолжает повышать ставки.
Рейтерович сказал, что первое предложение касается возможного исключения Украины из перспективы членства в НАТО. Вторая, озвученная советником Трампа Майком Волцом, предполагает признание нереалистичности возвращения всех оккупированных территорий.
Кроме того, Рейтерович предполагает, что в ближайшее время российские чиновники будут выдвигать новые условия для старта переговоров. Однако, по его мнению, РФ вынуждена будет согласиться на переговоры из-за проблем, вызвавших войну и для самой страны-агрессора.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трампу действительно безразлично, как будет завершена война в Украине.
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