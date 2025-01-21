Путин получил от Трампа первый «пряник» ради переговоров: о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех американских программ помощи иностранным государствам для оценки соответствия национальным интересам США.

Владимир Путин

При этом политолог, военный Дмитрий Воронков не исключил, что такие действия Трампа можно расценивать как шаг к заинтересованности России в проведении переговоров.

"Возможно, это как раз первая завуалированная "плюшка" для Путлера для того, чтобы мотивировать его как можно скорее приобщиться к переговорному процессу", — отметил эксперт.

Вместе с тем, он предположил, что это решение Трампа может со временем превратиться в плеть для Путина.

"Это и одновременно и "кнут". Намека на то, что в случае эскалации это решение работает и в другую сторону", — отметил Воронков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп не пригласил на свою инаугурацию ни Зеленского, ни Путина. По мнению экспертов, таким образом, американский президент развязал себе руки в вопросе разрешения военного конфликта в Украине. Трамп в статусе президента будет настаивать на остановке боевых действий по линии столкновения в обмен на то, что оккупированные территории будут вынесены за скобки. Впрочем, по мнению политологов, Россия и ее диктатор Владимир Путин будут настаивать на том, что Украина должна подписать какой-то узаконивающий аннексию документ.

Кроме того, известно, что Трамп во время первого обращения к американской нации на церемонии инаугурации 20 января не упомянул об Украине. Он только сказал о том, что США попытаются окончить войны. "CNN" пишет, что такое молчание можно объяснить по-разному, но есть две очевидные причины. Во-первых, после получения исполнительной власти Трамп мог решить воздержаться от комментариев по поводу своей позиции и сроков завершения войны.



