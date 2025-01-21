logo

BTC/USD

102185.96

ETH/USD

3257.93

LTC/USD

116.71

USD/UAH

42.65

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Путин получил от Трампа первый «пряник» ради переговоров: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин получил от Трампа первый «пряник» ради переговоров: о чем идет речь

Трамп подарил Путину первый «пряник», чтобы заинтересовать его принять участие в переговорах по миру в Украине

сегодня, 09:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех американских программ помощи иностранным государствам для оценки соответствия национальным интересам США.

Путин получил от Трампа первый «пряник» ради переговоров: о чем идет речь

Владимир Путин

При этом политолог, военный Дмитрий Воронков не исключил, что такие действия Трампа можно расценивать как шаг к заинтересованности России в проведении переговоров.

"Возможно, это как раз первая завуалированная "плюшка" для Путлера для того, чтобы мотивировать его как можно скорее приобщиться к переговорному процессу", — отметил эксперт.

Вместе с тем, он предположил, что это решение Трампа может со временем превратиться в плеть для Путина.

"Это и одновременно и "кнут". Намека на то, что в случае эскалации это решение работает и в другую сторону", — отметил Воронков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп не пригласил на свою инаугурацию ни Зеленского, ни Путина. По мнению экспертов, таким образом, американский президент развязал себе руки в вопросе разрешения военного конфликта в Украине. Трамп в статусе президента будет настаивать на остановке боевых действий по линии столкновения в обмен на то, что оккупированные территории будут вынесены за скобки. Впрочем, по мнению политологов, Россия и ее диктатор Владимир Путин будут настаивать на том, что Украина должна подписать какой-то узаконивающий аннексию документ.

Кроме того, известно, что Трамп во время первого обращения к американской нации на церемонии инаугурации 20 января не упомянул об Украине. Он только сказал о том, что США попытаются окончить войны. "CNN" пишет, что такое молчание можно объяснить по-разному, но есть две очевидные причины. Во-первых, после получения исполнительной власти Трамп мог решить воздержаться от комментариев по поводу своей позиции и сроков завершения войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0iwwC6iWTKvh6jnQNQ7Pcfviut7QjjT8fyFJTBkbyoydJuYjhK4xcATCdBrwzVxWzl&id=100002357548082&locale=uk_UA
Теги:

Новости

Все новости