Путин постоянно позорит Трампа: на Западе объяснили, что на это указывает

Кремлевский диктатор Владимир Путин рискует усугубить отношения с Трампом, продолжая атаки на Украину. Соответствующее мнение высказал политический комментатор и ведущий Fox News Брайан Килмид, сообщает The Hill.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: УНИАН

В частности, он утверждает, что российский правитель может разозлить Дональда Трампа, продолжая бомбардировки украинских городов во время мирных переговоров.

"Владимир Путин серьезно разозлит Трампа, когда он совершает атаки на Киев, одна из которых стала самой жестокой за последний год, и привела к гибели невинных людей", — заявил Килмид в эфире Fox & Friends.

Эксперт предположил, что Путин может усилить напряженность в отношениях с президентом США и другими западными лидерами, потому что Трамп пытается инициировать мирный процесс.

"Если Путин намерена продолжать свои агрессивные действия, это может привести к серьезным последствиям, включая новые санкции", — добавил ведущий.

Напомним, 24 апреля Россия совершила массированный обстрел Киева, в результате чего погибли 12 человек. В ответ на эти удары Дональд Трамп призвал Владимира Путина прекратить нападения, отметив, что это не поможет мирным переговорам.

"Мы ведем переговоры, а он продолжает обстрелы", — заявил Трамп журналистам.

Однако президент США выразил надежду, что Путин прислушается к его призывам и прекратит бомбардировки Украины, учитывая важность мира.

Портал "Комментарии" уже писал, что основными страхами для российских властей является возможность краха путинского режима, смена руководства, внутренняя дестабилизация страны и даже ее распад. Об этом во время выступления на Kyiv Stratcom Forum 2025 сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.