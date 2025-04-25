Путин постоянно позорит Трампа: на Западе объяснили, что на это указывает

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Клименко Елена
Кремлевский диктатор Владимир Путин рискует усугубить отношения с Трампом, продолжая атаки на Украину. Соответствующее мнение высказал политический комментатор и ведущий Fox News Брайан Килмид, сообщает The Hill.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: УНИАН
В частности, он утверждает, что российский правитель может разозлить Дональда Трампа, продолжая бомбардировки украинских городов во время мирных переговоров.
Эксперт предположил, что Путин может усилить напряженность в отношениях с президентом США и другими западными лидерами, потому что Трамп пытается инициировать мирный процесс.
"Если Путин намерена продолжать свои агрессивные действия, это может привести к серьезным последствиям, включая новые санкции", — добавил ведущий.
Напомним, 24 апреля Россия совершила массированный обстрел Киева, в результате чего погибли 12 человек. В ответ на эти удары Дональд Трамп призвал Владимира Путина прекратить нападения, отметив, что это не поможет мирным переговорам.
"Мы ведем переговоры, а он продолжает обстрелы", — заявил Трамп журналистам.
Однако президент США выразил надежду, что Путин прислушается к его призывам и прекратит бомбардировки Украины, учитывая важность мира.
Портал "Комментарии" уже писал, что основными страхами для российских властей является возможность краха путинского режима, смена руководства, внутренняя дестабилизация страны и даже ее распад. Об этом во время выступления на Kyiv Stratcom Forum 2025 сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.
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