Путин предложил Трампу зафиксировать «второй раздел Украины»: детали сделки

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Ткачик Олеся
Похоже на то, что окружение Дональда Трампа только ждало повода от президента Владимира Зеленского, чтобы начать против него прямую атаку. Как считает политолог Максим Яли, эта атака на главу Украины имеет несколько целей.
Дональд Трамп
Во-первых, команда Трампа хочет заставить его подписать сделку с США по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым, а возможно и по инфраструктуре.
Помимо этого, с помощью информационной атаки, говорит политолог, команда Трампа хочет подготовить Зеленского к максимальным компромиссам по мирному урегулированию с РФ.
По его словам, для Трампа важен итоговый результат, все остальное — детали. Логика простая: если Зеленский не готов идти на предложенные Трампом условия, это сделает другой человек.
По его словам, на этом фоне Трамп продемонстрирует реальное достижение — прекратить наиболее кровопролитную войну в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Пусть даже и временно.
При этом эксперт добавляет, что сложно представить, как Зеленскому выйти из такой сложной ситуации. Ведь если Зеленский откажется от условий Трампа, то уже во второй половине года ситуация на фронте без поставок вооружений со стороны США может стать ещё хуже. А количество погибших и утраченных территорий — больше.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что трамписты спланировали кампанию против Зеленского.
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