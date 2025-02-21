Путин предложил Трампу зафиксировать «второй раздел Украины»: детали сделки

Похоже на то, что окружение Дональда Трампа только ждало повода от президента Владимира Зеленского, чтобы начать против него прямую атаку. Как считает политолог Максим Яли, эта атака на главу Украины имеет несколько целей.

Дональд Трамп

Во-первых, команда Трампа хочет заставить его подписать сделку с США по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым, а возможно и по инфраструктуре.

"Здесь аппетиты Трампа не ограничиваются ничем. Его задача — выжать максимальный результат из сделки. Которую Зеленский, кстати, сам предложил и, судя по всему, сразу не выставил предварительных условий. Это пока неизвестно", — говорит Яли.

Помимо этого, с помощью информационной атаки, говорит политолог, команда Трампа хочет подготовить Зеленского к максимальным компромиссам по мирному урегулированию с РФ.

"Условия Кремля, которые судя по всему устраивают Трампа — сперва прекращение огня, затем выборы, а затем новоизбранный президент подписывает уже новый договор о мире, который ратифицируется Верховной Радой", — подчеркнул эксперт.

По его словам, для Трампа важен итоговый результат, все остальное — детали. Логика простая: если Зеленский не готов идти на предложенные Трампом условия, это сделает другой человек.

"Путин предложил Трампу зафиксировать "второй раздел Украины" и обещает не возобновлять войну до конца президентского срока Трампа. Трампа, судя по всему, такой расклад устраивает. Потому что Нобелевскую премию Мира он к тому времени уже получит", — говорит Яли.

По его словам, на этом фоне Трамп продемонстрирует реальное достижение — прекратить наиболее кровопролитную войну в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Пусть даже и временно.

При этом эксперт добавляет, что сложно представить, как Зеленскому выйти из такой сложной ситуации. Ведь если Зеленский откажется от условий Трампа, то уже во второй половине года ситуация на фронте без поставок вооружений со стороны США может стать ещё хуже. А количество погибших и утраченных территорий — больше.

"И тогда условия даже "заморозки" войны станут ещё худшими, а с ними и шансы быть переизбранным на второй срок. Много времени на раздумья Трамп Зеленскому точно не даст", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что трамписты спланировали кампанию против Зеленского.



