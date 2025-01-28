Путин придумал, как заставить Трампа пошагово снять с РФ все санкции

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп в вопросе завершения войны в Украине демонстрирует подход с позиции силы, заявил в эфире Freedom политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.
Владимир Путин
По его словам, администрация Трампа придерживается ответственного и реалистичного подхода к урегулированию войны, начатой Россией против Украины. При этом он обратил внимание на то, что сейчас все наблюдают интересную тенденцию, от обещаний завершить войну за 24 часа до понимания, что это сложный процесс, который требует времени. Трамп стремится стать ключевым игроком в завершении российской агрессии против Украины, но для этого требуется тщательная подготовка кампаний с позиции силы, добавил эксперт.
При этом политолог отметил, что Россия активно использует ситуацию для информационных манипуляций, пытаясь выиграть время. В то же время у украинской стороны есть возможность скоординировать свои действия с новой американской администрацией во время "украинской недели" в Вашингтоне, которая состоится в начале февраля.
Эксперт подчеркнул, что одним из важных элементов стратегии США является экономическое давление на Россию из-за снижения цен на нефть. По его мнению, чем меньше доходов Российская Федерация будет получать от нефти, тем меньше возможностей у нее будет для продления войны. Идея, предложенная группой Ермака-Макфола, по установлению потолка цен на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель, вполне реалистична и заслуживает дальнейшего внедрения, добавил политолог.
Кроме того, Чаленко обратил внимание на попытки России повлиять на позицию Трампа, используя пропаганду и риторику кремлевского режима.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет говорить с Трампом о судьбе Киева, Варшавы и Таллина.
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