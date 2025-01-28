Путин придумал, как заставить Трампа пошагово снять с РФ все санкции

Президент США Дональд Трамп в вопросе завершения войны в Украине демонстрирует подход с позиции силы, заявил в эфире Freedom политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Владимир Путин

По его словам, администрация Трампа придерживается ответственного и реалистичного подхода к урегулированию войны, начатой Россией против Украины. При этом он обратил внимание на то, что сейчас все наблюдают интересную тенденцию, от обещаний завершить войну за 24 часа до понимания, что это сложный процесс, который требует времени. Трамп стремится стать ключевым игроком в завершении российской агрессии против Украины, но для этого требуется тщательная подготовка кампаний с позиции силы, добавил эксперт.

При этом политолог отметил, что Россия активно использует ситуацию для информационных манипуляций, пытаясь выиграть время. В то же время у украинской стороны есть возможность скоординировать свои действия с новой американской администрацией во время "украинской недели" в Вашингтоне, которая состоится в начале февраля.

"Многие моменты будут понятны после проведения украинской недели в Вашингтоне в начале февраля, где украинская сторона сможет гораздо больше пообщаться с новой американской администрацией, чтобы скоординировать позиции", — сказал Чаленко.

Эксперт подчеркнул, что одним из важных элементов стратегии США является экономическое давление на Россию из-за снижения цен на нефть. По его мнению, чем меньше доходов Российская Федерация будет получать от нефти, тем меньше возможностей у нее будет для продления войны. Идея, предложенная группой Ермака-Макфола, по установлению потолка цен на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель, вполне реалистична и заслуживает дальнейшего внедрения, добавил политолог.

Кроме того, Чаленко обратил внимание на попытки России повлиять на позицию Трампа, используя пропаганду и риторику кремлевского режима.

"На самом деле у Москвы еще не проработали стратегию, как обращаться непосредственно с Трампом. Очевидно, что сейчас могут явно затягивать старт непосредственно переговорного процесса. Но здесь есть нюанс, что Российская Федерация будет стараться все-таки убеждать Трампа планомерно снимать санкции якобы за то, что Россия будет находиться в этом переговорном треке. Но я думаю, что Трамп на это идти точно не будет, поскольку именно Трамп собирается использовать экономический блок в качестве основного давления на российского агрессора”, — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет говорить с Трампом о судьбе Киева, Варшавы и Таллина.



