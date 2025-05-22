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Трампу уже подготовили серьезную ловушку: чего Путин точно не простит США

РФ создает иллюзию диалога с Западом, чтобы дискредитировать США и Трампа и выиграть время для войны

22 мая 2025, 10:55
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Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин демонстрирует показную готовность к диалогу с США, однако его настоящая цель – подрыв глобальной репутации Соединенных Штатов и личное ослабление Дональда Трампа, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Трампу уже подготовили серьезную ловушку: чего Путин точно не простит США

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

По словам Подоляка, Кремль традиционно говорит о "готовности к переговорам", обещает сотрудничество — от возвращения к общим энергетическим проектам до раздела Арктики — однако по этим словам нет никаких юридически или практически подтвержденных шагов.

Настоящая цель России — унижение США и месть за распад СССР. Путин играет роль партнера только на публику, а действительно хочет ударить по авторитету США в мире и скомпрометировать Трампа.

Вторая причина, почему эти "сигналы сотрудничества" — лишь иллюзия, заключается в том, что экономически Россия полностью зависит от Китая. Большинство ресурсов, которые РФ якобы может предложить США, уже контролируются Пекином, главным геоэкономическим соперником Америки.

Подоляк подчеркивает: настоящие партнеры США — это Украина и Европейский Союз. Именно они укрепляют позиции Запада в мире.

В то же время, Трамп, в случае возвращения к власти, может подходить к международной политике как к бизнесу, однако Россия не является государством, с которым возможен здоровый экономический диалог. Война — это основа существования путинского режима, и никакая договоренность не изменит этого базового императива.

Как уже писали "Комментарии", президент Чехии Петр Павел предостерег: если Соединенные Штаты выйдут из процесса переговоров по прекращению боевых действий в Украине, это будет стратегическим подарком для Кремля. 



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Источник: https://uatv.ua/uk/putin-vybudovuye-ilyuziyu-shho-rf-partner-ssha-a-naspravdi-hoche-obvalennya-reputatsiyi-i-ameryky-i-trampa-podolyak/
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