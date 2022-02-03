Путин принял решение: в Белом Доме заявили, что мир неправильно понял их месседж о вторжении

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Кравцев Сергей
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США меняют тактику и больше не будут называть потенциальное вторжение РФ в Украину "неизбежным". По словам спикера Белого Дома, это слово послужило непреднамеренным сигналом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на брифинг.
Джен Псаки. Фото: из открытых источников
Джен Псаки пояснила, что она, как спикер Белого Дома, так и другие уполномоченные лица неоднократно использовали данное выражении о "неизбежности" российского вторжения в Украину, но, как оказалось это выражение послало миру не тот сигнал, на который рассчитывали в Вашингтоне. Сложилось ложное мнение, что США знают, что Путин принял решение – российские воска пойдут в наступление в Украину.
На прошлой неделе Псаки заявила, что вторжение российских войск в Украину продолжает быть "неизбежным", что повлекло за собой негативную реакцию Киева. Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, не согласились и заявили, что такие описания могут вызвать панику и экономические потрясения.
Псаки также сказала, что решение Байдена развернуть 3 тысячи американских военных в Восточной Европе было принято после широких консультаций с союзниками, но отметила, что этот шаг не был вызван конкретным событием последних дней.
Она отрицает, что развертывание можно рассматривать как эскалацию напряженности.
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