Путин принял решение: в Белом Доме заявили, что мир неправильно понял их месседж о вторжении

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США меняют тактику и больше не будут называть потенциальное вторжение РФ в Украину "неизбежным". По словам спикера Белого Дома, это слово послужило непреднамеренным сигналом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на брифинг.

Джен Псаки. Фото: из открытых источников

Джен Псаки пояснила, что она, как спикер Белого Дома, так и другие уполномоченные лица неоднократно использовали данное выражении о "неизбежности" российского вторжения в Украину, но, как оказалось это выражение послало миру не тот сигнал, на который рассчитывали в Вашингтоне. Сложилось ложное мнение, что США знают, что Путин принял решение – российские воска пойдут в наступление в Украину.

"Я использовала это слово однажды. Я думаю, что другие использовали его когда-то. А потом мы прекратили использовать его, потому что я думаю, что это послало сигнал, который мы не собирались посылать, как будто мы знаем, что президент Путин принял решение" , – сказала Псаки.

На прошлой неделе Псаки заявила, что вторжение российских войск в Украину продолжает быть "неизбежным", что повлекло за собой негативную реакцию Киева. Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, не согласились и заявили, что такие описания могут вызвать панику и экономические потрясения.

Псаки также сказала, что решение Байдена развернуть 3 тысячи американских военных в Восточной Европе было принято после широких консультаций с союзниками, но отметила, что этот шаг не был вызван конкретным событием последних дней.

Она отрицает, что развертывание можно рассматривать как эскалацию напряженности.

"Здесь важно четко понимать, что есть один агрессор. Этим агрессором является Россия", – сказала Псаки.

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