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Путин проигнорировал Трампа: американский президент дал диктатору последний шанс

Трамп дал Путину последний шанс договориться, в противном случае договоренности будут заключены, но не с ним

сегодня, 13:11 comments2686
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Ткачик Олеся

США будут выдвигать все более жесткие требования кремлевскому диктатору Владимиру Путину и его положение со временем будет ухудшаться, сказал в эфире 24 канала экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа.

Путин проигнорировал Трампа: американский президент дал диктатору последний шанс

Путин и Трамп

"Это начало переговоров. Думаю, идет игра. Я убежден в том, что Трамп ожидал звонка из Москвы, но не получил. В заключении вышло так, что сделал такие заявления. Они будут все жестче. Со стороны Трампа будет такой подход, что с каждым днем положение Путина будет ухудшаться. Поэтому США будут предлагать более жесткие варианты", – предположил Кульпа.

По его мнению, это игра, нацеленная на то, чтобы дать Путину шанс договориться с участием США как арбитра, пока есть такая возможность. Потому что если россияне не захотят, тогда этот вопрос будет решен в переговорах с Китаем. Ведь, как убежден эксперт, Россия сегодня не влияет и будет вынуждена принимать условия других глобальных лидеров. Вероятно, страна-агрессорка будет сброшена до уровня самоизоляции.

"Будет насыщение украинской армии техникой таким образом, чтобы не терять людей. Будет просто применение без ограничений стратегического украинского оружия. В частности, дроны, работу которых мы видим каждый день, они уничтожают Россию. На самом деле, сегодня они являются фактором, который показывает реальное преимущество Украины в этой войне. Также украинские баллистические ракеты, которых увидим в этом году", — предположил Кульпа.

Он уверен, что Украина будет сохранять свой абсолютный суверенитет. Поэтому невозможно будет договориться без нашего государства. Условия мира, например, суверенитет, возможности входить в союзы, количество армии, видов оружия, будут касаться и всех стран Центральной Европы, и всего мира в целом, подытожил Кульпа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Турции предположили, когда между Украиной и РФ начнутся переговоры.




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Источник: https://24tv.ua/dopomoga-ukrayini-vid-ssha-yaki-mehanizmi-dlya-znishhennya-putina_n2737937
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