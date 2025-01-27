Путин проигнорировал Трампа: американский президент дал диктатору последний шанс

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
США будут выдвигать все более жесткие требования кремлевскому диктатору Владимиру Путину и его положение со временем будет ухудшаться, сказал в эфире 24 канала экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа.
Путин и Трамп
По его мнению, это игра, нацеленная на то, чтобы дать Путину шанс договориться с участием США как арбитра, пока есть такая возможность. Потому что если россияне не захотят, тогда этот вопрос будет решен в переговорах с Китаем. Ведь, как убежден эксперт, Россия сегодня не влияет и будет вынуждена принимать условия других глобальных лидеров. Вероятно, страна-агрессорка будет сброшена до уровня самоизоляции.
Он уверен, что Украина будет сохранять свой абсолютный суверенитет. Поэтому невозможно будет договориться без нашего государства. Условия мира, например, суверенитет, возможности входить в союзы, количество армии, видов оружия, будут касаться и всех стран Центральной Европы, и всего мира в целом, подытожил Кульпа.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Турции предположили, когда между Украиной и РФ начнутся переговоры.
Новости