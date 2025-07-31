Путин публично издевается с Трампа: президента США может сорваться уже сегодня

После ракетного удара России по Украине в ночь на 31 июля президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет ждать до 8 августа, чтобы ввести новые санкции против Кремля.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Такое мнение озвучил эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире "Radio NV". "То, что произошло сегодня, в очередной раз свидетельствует, что мы имеем дело с дикими варварами. А на варварство нужно реагировать сильно и жестко. Я думаю, что сейчас в США начинается новый рабочий день. Думаю, Трампу сделают доклады о последних преступлениях, которые совершил путинский режим в Украине, в частности, в Киеве. Я думаю, Я думаю, подчеркнул он.

По мнению Огрызко, хотя, возможно, он и забегает вперед, однако президент США вряд ли смирится с демонстративным и публичным унижением со стороны российского лидера:

"Я думаю, что сейчас должны состояться две вещи. Первая — очень жесткие экономические санкции. И очень ускоренная военная помощь Украине. Эти два компонента ко всем остальным и будут иметь ключевое значение для того, чтобы ситуация на поле боя и внутри России изменилась в нашу пользу".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на этой неделе президент США Дональд Трамп значительно сократил срок ультиматума России, требуя скорейшего прекращения войны в Украине уже в первые дни августа. Однако такое последнее заявление вряд ли заставит Владимира Путина изменить свои намерения, уверен обозреватель по международной политике и главный редактор издания Time Ян Бреммер.

Журналист, напомнив о серьезных экономических и человеческих потерях, понесенных Россией вследствие своей непровоцированной агрессии против Украины, выразил мнение, что Путин до сих пор считает себя победителем в долгосрочной перспективе.

