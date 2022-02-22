Путин разорвал в клочья Минские соглашения - США в ООН

В 4:00 по киевскому времени началось заседание Совбеза ООН по украинскому вопросу. Вчера президент РФ подписал указ о признании "ЛДНР". Трансляция заседания ведется на канале ООН в YouTube. В ходе заседания постпред США при ООН назвала действия России "явной атакой" на суверенитет и территориальную целостность Украины. Отмечается, что Украина не пытается получить ядерное оружие посредством мероприятия.

ООН - фото из открытых источников





США считают действия России попыткой создать повод для дальнейшего вторжения в Украину, заявила постпред США при ООН.





"Сегодня Путин разорвал в клочья Минские соглашения, мы не верим, что он на этом остановится", — заявила постпред США.





Напомним, в понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин признал "независимость" и "суверенность" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Сделал это в конце своего обращения, во время которого сделал много резких выпадов в адрес Украины и Запада. Эксперты, опрошенные "Комментарии", проанализировали последствия этого решения хозяина Кремля. Война за независимость Украины действительно началась сегодня Политический эксперт дипломат Вадим Трюхан считает, что признанием "Л/ДНР" Путин дал шанс. Всем. "Первое. Украине – стать сильной, единой и субъектной. На кону – существование украинского государства, свобода и жизнь каждого гражданина. Второе. Западу — наконец-то избавиться от розовых очков и выступить единственным фронтом против фюрера современности, которым себя продемонстрировал миру Путин. Третье. Народу России, который или поймет, что их царь ведет их на заклание или будет обречен на маргинализацию", – объясняет эксперт. По мнению Вадима Трюхана, Украинскому государству сейчас нужно: Во-первых, заявить, что Минские договоренности утратили силу. Во-вторых, объявить военное положение в районах, прилегающих к линии столкновения, границам Украины с Россией, Беларусью, Крымом и Приднестровьем.

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