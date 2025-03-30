Путин разозлил Трампа: что произошло

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "злой" и "раздраженный" на российского диктатора Владимира Путина.

Путин разозлил Трампа. Фото из открытых источников

По словам Дональда Трампа, если РФ откажется договариваться о прекращении войны в Украине, США введут санкции против российской нефти.

"Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине и если я решу, что в этом виновата Россия – а это может быть и не так – но если я решу, что виновата Россия, я введу вторичные тарифы на всю нефть, поступающую из России", – заявил Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что тарифы будут означать, что "если вы покупаете нефть в России, вы не сможете вести бизнес в США".

"Будет 25% тариф на всю нефть, тариф от 25% до 50 на всю нефть", — добавил американский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность на фронте может свидетельствовать, что ВСУ и российская армия ожидают очень близкого замораживания боевых действий и стремятся достичь как можно большего прогресса, пока есть возможность, пишет в The Telegraph офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз. Он отметил активность украинских войск в приграничной части Белгородской области России, где ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не подпишет новый проект соглашения о полезных ископаемых в варианте, предложенном США, сообщил изданию The Washington Post украинский чиновник на условиях анонимности. Другой украинский высокопоставленный чиновник рассказал, что соглашение выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".