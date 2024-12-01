Путин рискует разозлить Трампа: что известно о хитрой дипломатической игре Зеленского

Выдвижение Дональдом Трампом, победителем президентских выборов в США, кандидатуры Кита Келлога на должность специального посланника по Украине и России, существенно "успокоило Киев".

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В материале издания Politico отмечается, что президент Владимир Зеленский уже адаптируется к изменениям в политике Вашингтона, которые происходят после избрания Трампа.

Журналисты отмечают, что Келлог известен своим подходом к достижению мира через силу. Ранее он публично заявлял, что любое соглашение о прекращении войны должно предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины.

В статье подчеркивается, что Келлог является тем человеком, с которым Зеленский и его команда могут сотрудничать. Украинский лидер демонстрирует готовность приспособиться к изменениям в политической динамике Вашингтона и Европы, в частности к идее сесть за стол переговоров.

"Именно к этому призывают его американские советники, оставляя Путину возможность быть "мистером нет" (так называли несговорчивых дипломатов времен СССР — ред.), рискуя навлечь на себя гнев Трампа", — добавили в Politico.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп пригрозил странам БРИКС ,если они решат отказаться от доллара. Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США требуют от стран БРИКС обязательства, что они "не будут создавать новую валюту и не будут поддерживать любую другую для замены могущественного доллара США". Иначе — 100% пошлины и прощание с "рынком сбыта в замечательной американской экономике". Трамп подчеркнул, что то же самое ждет любого, кто попытается отказаться от доллара. Страны БРИКС — это в частности Россия, Бразилия, Индия и Китай.