Путин с легкостью обманет Трампа, который уже сделал ему колоссальный подарок

После разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным американский президент Дональд Трамп сообщил, что было договорено работать вместе, и в первую очередь позвонить президенту Владимиру Зеленскому.

Владимир Путин

Как говорит оппозиционный российский журналист Иван Яковина, у него нехорошие ощущения по итогу общения Трампа и Путина. По его словам, Трамп и его люди еще до начала переговоров сообщили Путину, что Украины в НАТО не будет, что границы 1991 года — "иллюзорная цель", и много чего еще в том же духе.

"Иными словами, они сделали свои стартовые позиции в этих переговорах хуже, чем они могли бы быть. Скажем, Путину уже не надо торговаться за невступление Украины в НАТО: Трамп ему это и так обещал – авансом и бесплатно", — сказал Яковина.

При этом он добавил, что Трампа обмануть совсем не трудно.

"Дональд – чванливый, уверенный в себе, энергичный долбо*б. Людей такого рода обычно несложно обмануть. Отчасти это его качество компенсируется тем, что США действительно мощная страна, но, боюсь, он и это преимущество сможет просрать", — добавил журналист.

Также он добавил, что глава Пентагона Пит Хегсет пытался выглядеть мощно, говорят об отсутствии предпосылок вернуться к границам 1991 года и о том, что Украине не будет членом НАТО.

" Он явно старался выглядеть мощным и солидным — человеком, который диктует условия, к которым все должны прислушиваться. Но звучало это так: "У вас тут страшно и непонятно, поэтому мы пошли своими делами заниматься, а вы уж как-нибудь сами". Полностью сливается", — говорит Яковина.

По его словам, США не могут и не будут претендовать на звание ведущей державы планеты с таким отношением к главным мировым проблемам. Трамп похоронит американское лидерство, и это очень плохо, добавил эксперт.

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