logo

BTC/USD

95990.84

ETH/USD

2647.08

LTC/USD

120.12

USD/UAH

41.99

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Путин с легкостью обманет Трампа, который уже сделал ему колоссальный подарок
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин с легкостью обманет Трампа, который уже сделал ему колоссальный подарок

Трамп еще до официальных переговоров улучшил стартовые позиции РФ

сегодня, 11:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

После разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным американский президент Дональд Трамп сообщил, что было договорено работать вместе, и в первую очередь позвонить президенту Владимиру Зеленскому.

Путин с легкостью обманет Трампа, который уже сделал ему колоссальный подарок

Владимир Путин

Как говорит оппозиционный российский журналист Иван Яковина, у него нехорошие ощущения по итогу общения Трампа и Путина. По его словам, Трамп и его люди еще до начала переговоров сообщили Путину, что Украины в НАТО не будет, что границы 1991 года — "иллюзорная цель", и много чего еще в том же духе.

"Иными словами, они сделали свои стартовые позиции в этих переговорах хуже, чем они могли бы быть. Скажем, Путину уже не надо торговаться за невступление Украины в НАТО: Трамп ему это и так обещал – авансом и бесплатно", — сказал Яковина.

При этом он добавил, что Трампа обмануть совсем не трудно.

"Дональд – чванливый, уверенный в себе, энергичный долбо*б. Людей такого рода обычно несложно обмануть. Отчасти это его качество компенсируется тем, что США действительно мощная страна, но, боюсь, он и это преимущество сможет просрать", — добавил журналист.

Также он добавил, что глава Пентагона Пит Хегсет пытался выглядеть мощно, говорят об отсутствии предпосылок вернуться к границам 1991 года и о том, что Украине не будет членом НАТО.

"Он явно старался выглядеть мощным и солидным — человеком, который диктует условия, к которым все должны прислушиваться. Но звучало это так: "У вас тут страшно и непонятно, поэтому мы пошли своими делами заниматься, а вы уж как-нибудь сами". Полностью сливается", — говорит Яковина.

По его словам, США не могут и не будут претендовать на звание ведущей державы планеты с таким отношением к главным мировым проблемам. Трамп похоронит американское лидерство, и это очень плохо, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как выглядит формула мира по состоянию на сейчас.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/yakovina.ivan/posts/pfbid032uA1LnScA3K7jLGZGF874ZCBdh7ZDsNfoUpxTe1HEmqKeMQja4vwQ8q2zEGA7XGRl
Теги:

Новости

Все новости