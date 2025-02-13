Путин с легкостью обманет Трампа, который уже сделал ему колоссальный подарок

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Ткачик Олеся
После разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным американский президент Дональд Трамп сообщил, что было договорено работать вместе, и в первую очередь позвонить президенту Владимиру Зеленскому.
Владимир Путин
Как говорит оппозиционный российский журналист Иван Яковина, у него нехорошие ощущения по итогу общения Трампа и Путина. По его словам, Трамп и его люди еще до начала переговоров сообщили Путину, что Украины в НАТО не будет, что границы 1991 года — "иллюзорная цель", и много чего еще в том же духе.
При этом он добавил, что Трампа обмануть совсем не трудно.
Также он добавил, что глава Пентагона Пит Хегсет пытался выглядеть мощно, говорят об отсутствии предпосылок вернуться к границам 1991 года и о том, что Украине не будет членом НАТО.
По его словам, США не могут и не будут претендовать на звание ведущей державы планеты с таким отношением к главным мировым проблемам. Трамп похоронит американское лидерство, и это очень плохо, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как выглядит формула мира по состоянию на сейчас.
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