Путин сделал из Трампа дурака: почему президент США резко изменился

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Лиля Воробьева
Вчерашние высказывания Дональда Трампа, в которых он подверг резкой критике президента России Владимира Путина, могут свидетельствовать о том, что у главы Белого дома начинает исчезать терпение.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
О том, почему американский президент внезапно изменил свое отношение к Путину и почему именно сейчас, говорится в аналитическом материале Аарона Блейко, опубликованном CNN.
Автор напоминает, что всего пять месяцев назад Дональд Трамп заявлял, что президент РФ Владимир Путин, начавший войну против Украины, действительно стремится к миру.
Однако теперь, как отмечает CNN, президент США "поет уже другую песню". После нескольких заявлений о своем разочаровании последним телефонным разговором с Путиным он во время заседания Кабинета министров пошел еще дальше. Трамп намекнул, что человек, которому он раньше доверял и неоднократно защищал, может быть ненадежным.
Аналитик рассуждает о том, действительно ли Трамп окончательно дистанцировался от Путина и твердо принял сторону Украины. Ведь в последнее десятилетие Трамп не раз демонстрировал, что хочет сохранять непредсказуемость в международной политике.
Блэйк предполагает, что последние комментарии Трампа могут быть скорее элементом давления на Путина, чем отражением кардинального изменения политического курса администрации. Особенно на фоне того, что Трамп отказался поддержать новый пакет санкций против Москвы.
Главный же вопрос, по мнению автора, будет ли нынешний риторический поворот Трампа устойчивым или изменит свою позицию так же быстро, как это уже случалось в 2022-м.
В материале говорится, что, вероятно, Трамп начинает осознавать: его представления о мирном соглашении не совпадают с намерениями Путина.
Для Трампа главной целью всегда было достижение победы — в этом случае договоренность о мире, которую он обещал еще в первый день своего президентского срока.
Автор добавляет, что в этот раз комментарии Трампа были не просто резкими — они демонстрировали глубокое разочарование тем, что Путин, считавшийся Трампом партнером, фактически подставил его. Не исключено, что Трамп действительно верил в свою способность заключать большие сделки и теперь чувствует, что стал объектом манипуляций.
Вероятно, как отмечает CNN, именно события последних дней привели к изменению его настроения. Вскоре после разговора с Трампом Россия совершила самую большую атаку дронами по территории Украины за все время войны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил , что Дональд Трамп меняет свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину, осознавая невозможность договориться с Кремлем. По словам представителя Зеленского, действия Путина избивают по репутации Трамп.Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина" высказал свое мнение о возможном изменении взглядов Трампа на Путина. По словам Подоляка, попытки Путина играть на расколе между США и Европой, уничтожать репутацию американских политиков и затягивать войну все больше открывают глаза американскому политическому истеблишменту, в том числе и Трампу.