Путин сделал из Трампа дурака: почему президент США резко изменился

Вчерашние высказывания Дональда Трампа, в которых он подверг резкой критике президента России Владимира Путина, могут свидетельствовать о том, что у главы Белого дома начинает исчезать терпение.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

О том, почему американский президент внезапно изменил свое отношение к Путину и почему именно сейчас, говорится в аналитическом материале Аарона Блейко, опубликованном CNN.

Автор напоминает, что всего пять месяцев назад Дональд Трамп заявлял, что президент РФ Владимир Путин, начавший войну против Украины, действительно стремится к миру.

"Я считаю, что он желает мира. Я имею в виду, что его очень хорошо знаю. Да, я думаю, что он хочет мира. Я думаю, что он сказал бы мне, если бы не хотел… Я доверяю ему в этом вопросе", — заявил тогда Трамп.

Однако теперь, как отмечает CNN, президент США "поет уже другую песню". После нескольких заявлений о своем разочаровании последним телефонным разговором с Путиным он во время заседания Кабинета министров пошел еще дальше. Трамп намекнул, что человек, которому он раньше доверял и неоднократно защищал, может быть ненадежным.

Аналитик рассуждает о том, действительно ли Трамп окончательно дистанцировался от Путина и твердо принял сторону Украины. Ведь в последнее десятилетие Трамп не раз демонстрировал, что хочет сохранять непредсказуемость в международной политике.

Блэйк предполагает, что последние комментарии Трампа могут быть скорее элементом давления на Путина, чем отражением кардинального изменения политического курса администрации. Особенно на фоне того, что Трамп отказался поддержать новый пакет санкций против Москвы.

"Но резкая критика Путина — это тоже карта, которую Трамп крайне неохотно разыгрывает. Едва ли не единственный другой раз, когда он зашел так далеко, был вскоре после вторжения России в Украину в 2022 году. Трамп коротко назвал вторжение России ужасающим", — говорится в публикации.

Главный же вопрос, по мнению автора, будет ли нынешний риторический поворот Трампа устойчивым или изменит свою позицию так же быстро, как это уже случалось в 2022-м.

В материале говорится, что, вероятно, Трамп начинает осознавать: его представления о мирном соглашении не совпадают с намерениями Путина.

Для Трампа главной целью всегда было достижение победы — в этом случае договоренность о мире, которую он обещал еще в первый день своего президентского срока.

"Казалось, что его не очень беспокоит, как на самом деле выглядит это мирное соглашение, и он пошел на огромные уступки со стороны Украины. Но Путин почти не дал никаких признаков того, что он действительно заинтересован заключать соглашение, предусматривающее что-либо, кроме получения всей Украины", — пишет Блейк.

Автор добавляет, что в этот раз комментарии Трампа были не просто резкими — они демонстрировали глубокое разочарование тем, что Путин, считавшийся Трампом партнером, фактически подставил его. Не исключено, что Трамп действительно верил в свою способность заключать большие сделки и теперь чувствует, что стал объектом манипуляций.

Вероятно, как отмечает CNN, именно события последних дней привели к изменению его настроения. Вскоре после разговора с Трампом Россия совершила самую большую атаку дронами по территории Украины за все время войны.

И никто не должен недооценивать роль гордости и внутренней политики во всем этом. Трамп дал Путину больше презумпции невиновности, чем практически любой другой западный лидер, о чем свидетельствуют его февральские комментарии. Как и в других зарубежных областях, он решительно отказывается делать моральные суждения… Но выбор стороны в войне в Украине — это не только вопрос морали; это тоже вопрос реальной политики. И, возможно, этот последний расчет, гораздо более важный для Трампа, меняется. Только время покажет", — заключает издание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил , что Дональд Трамп меняет свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину, осознавая невозможность договориться с Кремлем. По словам представителя Зеленского, действия Путина избивают по репутации Трамп.

Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина" высказал свое мнение о возможном изменении взглядов Трампа на Путина. По словам Подоляка, попытки Путина играть на расколе между США и Европой, уничтожать репутацию американских политиков и затягивать войну все больше открывают глаза американскому политическому истеблишменту, в том числе и Трампу.

Советник ОП также прокомментировал решение Трампа поддержать временную блокировку военной помощи Украине, предположив, что это могло быть сделано в рамках геополитической игры. В то же время, последствия этого шага стали катализатором для осознания, что Путин не стремится к миру, а использует каждую паузу в свою пользу.