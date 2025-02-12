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Путин сделал Трампу неожиданное предложение: что об этом говорят в Белом доме

Возможность визита Трампа в РФ в Белом доме комментировать отказались

12 февраля 2025, 21:38
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Лиля Воробьева

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, до этого он также пообщался с Владимиром Путиным. В Белом Доме отметили, что контакты Трампа с обоими лидерами были "очень положительными", и президент России, как и президент Украины, стремится к миру.

Путин сделал Трампу неожиданное предложение: что об этом говорят в Белом доме

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит во время брифинга, добавив, что США настроены на "достижение мирного соглашения".

В то же время в Белом Доме заявили, что пока не готовы обсуждать возможность личной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным или Владимиром Зеленским. "Мы не готовы это обсуждать", — сказала Ливит.

Также во время брифинга отметили, что в Белом доме нет информации о "предварительных условиях" для встречи лидеров России и США, хотя это не означает, что их совсем не существует.

"США пока не готовы обсуждать возможность и условия визита Трампа в Россию", — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Кроме того, Ливитт добавила, что Трамп считает, что Зеленский, как и Путин, хочет мира и скорейшего прекращения войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сначала поговорил с Путиным . Разговор Путина с Трампом таки проходил 12 февраля. Это подтвердил представитель президента России Дмитрий Песков. Его слова цитируют русские СМИ.

"Совсем недавно завершился телефонный разговор Путина и Трампа. Это был довольно продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент США заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности", — говорится в сообщении.

Путин пригласил Трампа в Москву и выразил готовность принять американских чиновников, представляющих взаимный интерес.



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