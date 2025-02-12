Путин сделал Трампу неожиданное предложение: что об этом говорят в Белом доме

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Лиля Воробьева
12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, до этого он также пообщался с Владимиром Путиным. В Белом Доме отметили, что контакты Трампа с обоими лидерами были "очень положительными", и президент России, как и президент Украины, стремится к миру.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит во время брифинга, добавив, что США настроены на "достижение мирного соглашения".
В то же время в Белом Доме заявили, что пока не готовы обсуждать возможность личной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным или Владимиром Зеленским. "Мы не готовы это обсуждать", — сказала Ливит.
Также во время брифинга отметили, что в Белом доме нет информации о "предварительных условиях" для встречи лидеров России и США, хотя это не означает, что их совсем не существует.
Кроме того, Ливитт добавила, что Трамп считает, что Зеленский, как и Путин, хочет мира и скорейшего прекращения войны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сначала поговорил с Путиным . Разговор Путина с Трампом таки проходил 12 февраля. Это подтвердил представитель президента России Дмитрий Песков. Его слова цитируют русские СМИ.
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