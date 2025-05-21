Путин согласился немедленно это сделать: Трамп передал лидерам ЕС странное сообщение

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что кремлевский диктатор Владимир Путин согласился немедленно начать переговоры о прекращении огня.

Дональд Трамп

Как отмечает политолог Роман Пономаренко, на фоне дальнейшей эскалации войны, когда россияне атакуют на Донбассе, и накапливают силы в Харьковской области, а украинские дроны бьют по Тульской и Рязанской областям и долетают до самой Москвы, это заявление выглядит очень странным.

"Это как раз тот случай, когда не следует обращать внимания на слова, а надо смотреть на действия. По состоянию на данный момент ни одна из сторон не готова уступить свои требования. Поэтому Украина и Россия стремятся создать условия, чтобы прогнуть под свои требования противника", – подчеркнул эксперт.

Соответственно, говорит он, никакого примирения в ближайшее время не будет, война будет продолжаться, со всеми вытекающими последствиями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия хочет заключить с Украиной меморандум. Как отметил депутат Госдумы Алексей Чепа, меморандум между Россией и Украиной, вероятно, будет предусматривать предыдущие позиции, которые стороны должны достичь при разработке окончательного мирного договора. При этом российский депутат отметил, что сейчас сложно оценить, сколько времени может потребоваться на подготовку документа. В то же время он выразил надежду, что процесс не затянется надолго, учитывая давление со стороны США, которые заинтересованы в скорейшем завершении конфликта.

Также "Комментарии" рассказывали , что, как заявил Песков, работа над совместным меморандумом между Россией и Украиной по урегулированию вооруженного конфликта продолжается активно и в конфиденциальном формате.



