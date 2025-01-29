Путин согласится на мир при одном условии: чего хочет от Трампа

Кремлевский диктатор Владимир Путин оказался в сложной ситуации, ведь исторически после перемирия, завершавшего большинство войн, обычно наступал политический кризис, отметил в комментарии 24 канала американский политолог Рамиз Юнус. При этом он подчеркнул, что удержать власть Путину будет очень непросто.

Владимир Путин

По его словам, Кремль сейчас больше всего заинтересован в том, чтобы снизить санкционное давление Запада и сохранить стабильность власти. В то же время война против Украины только ослабляет Россию: через 2–3 года украинское государство станет еще сильнее, в то время как экономика РФ все больше будет страдать от санкций.

"Россия может повторить историю Советского Союза, если не пройдет через перестройку, которую не прошла в конце 90-х, когда развалился СССР", — убежден Юнус.

Политолог отметил, что после войны США могут способствовать демонтажу российского империализма – тому, чего они не сделали раньше. По его мнению, политический кризис в Украине будет иметь поддержку Запада, тогда как Россия может оказаться в ситуации, похожей на хаотические 90-е годы.

"Путин не сможет этого удержать", – подчеркнул эксперт.

Юнус также предположил, что Кремль может согласиться с мирным соглашением, если президент США Дональд Трамп гарантирует сохранение власти для Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп стремится завершить войну в Украине, а президент Владимир Зеленский поддерживает такую инициативу и готов обсуждать детали. Впрочем, как отметил американский политолог Рамиз Юнус, Украине необходимы реальные гарантии мира, которые может предоставить Вашингтон, тогда как США важно привлечь к этому процессу европейские страны.







