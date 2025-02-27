Путин точно на это не пойдет: в чем уверен Трамп по отношению к России

Президент Соединенных Штатов Америки уверен, что российский диктатор Путин не нападет снова после мирного соглашения с Украиной. Об этом американский президент заявил на брифинге в Овальном кабинете перед переговорами с британским премьером Киром Стармером.

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“Я не думаю, что Путин снова вторгнется, если будет мирное соглашение с Украиной. Россия действовала очень хорошо, у нас были очень хорошие переговоры, как с Украиной, так и с Россией. Трамп заявил, что Путин "сдержит свое слово", когда будет заключено мирное соглашение с Украиной”, — отметил Трамп.

На это британский премьер Стармер сказал, что обсудит с американским лидером, как можно гарантировать, чтобы мирное соглашение не было нарушено Россией.

Президент США подчеркнул, что давно знает Путина и считает, что тот сдержит свое слово, но добавил, что "самое сложное — это достичь соглашения":

"У меня есть уверенность, что если мы заключим соглашение, оно будет выполнено", — подчеркнул Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", открыто заявил, что Украина не будет получать новую помощь от Америки. Поддерживают ли такое решение американцы, показал опрос, проведенный в США The Economist/YouGov Poll с 16 по 18 февраля. Были опрошены 1603 американца, погрешность 3,3%, сообщил на своей странице в Facebook политический эксперт Сергей Таран.

Вопрос о выделении военной помощи Украине показал четкий раскол по партийной линии. Если сторонники демократов "за" большую помощь Украине (41% за, 9% — против), то республиканцы наоборот — 8% за, 52% — против.



