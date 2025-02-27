Путин точно на это не пойдет: в чем уверен Трамп по отношению к России

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Кречмаровская Наталия
Президент Соединенных Штатов Америки уверен, что российский диктатор Путин не нападет снова после мирного соглашения с Украиной. Об этом американский президент заявил на брифинге в Овальном кабинете перед переговорами с британским премьером Киром Стармером.
Фото портал "Комментарии"
На это британский премьер Стармер сказал, что обсудит с американским лидером, как можно гарантировать, чтобы мирное соглашение не было нарушено Россией.
Президент США подчеркнул, что давно знает Путина и считает, что тот сдержит свое слово, но добавил, что "самое сложное — это достичь соглашения":
Напомним, что президент США Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", открыто заявил, что Украина не будет получать новую помощь от Америки. Поддерживают ли такое решение американцы, показал опрос, проведенный в США The Economist/YouGov Poll с 16 по 18 февраля. Были опрошены 1603 американца, погрешность 3,3%, сообщил на своей странице в Facebook политический эксперт Сергей Таран.
Вопрос о выделении военной помощи Украине показал четкий раскол по партийной линии. Если сторонники демократов "за" большую помощь Украине (41% за, 9% — против), то республиканцы наоборот — 8% за, 52% — против.
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