Сенатор США Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп намерен косвенно надавить на российского диктатора Владимира Путина через страны, финансирующие его военную машину, а именно Китай, Индию и Бразилию. По словам Грэма, Трамп готовится ввести вторичные санкции для партнеров РФ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Линдси Грэм в эфире Fox News рассказал, как Дональд Трамп может попытаться вынудить Путина закончить войну в Украине. Американский сенатор пригрозил российскому диктатору вторичными санкциями.

"Путин, твоя очередь настанет, Дональд Трамп – это Скотти Шеффлер американской политики и внешней дипломатии, и он собирается надрать тебе задницу. Что произойдет? Трамп собирается ввести пошлины для тех, кто покупает российскую нефть", — сказал Грэм.

По его словам, Китай, Индия и Бразилия покупают 80% российской дешевой нефти, чем финансируют военную машину Путина. Однако Трамп намерен "наказать Путина" и ввести 100% пошлин для всех стран, покупающих российскую нефть.

Грэм считает, что лично Путину может быть безразлично на санкции и жизнь российских солдат, однако из-за пошлин Трампа Китай, Индия и Бразилия предстанут перед выбором между американской экономикой и помощью России.

Скотти Шеффлер – американский гольфист, более 80 недель занимающий первую позицию мирового рейтинга. Он победитель Олимпийских игр в Париже в 2024 году, а также выигрывал Мастерз в 2022 и 2024 годах и чемпионат PGA в 2025 году.

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