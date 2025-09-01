Трамп перевернул все с ног на голову: какие теперь шансы на мир в Украине

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сделал резкое заявление по поводу последних международных событий. Он объяснил, почему итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае и встреча Трампа с Путиным могут серьезно усложнить перспективы мира в Украине.

Путин унизил Трампа. Фото из открытых источников

В интервью Sky News Болтон отметил, что нынешний саммит ШОС демонстрирует укрепление связей между российским диктатором Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и китайским лидером Си Цзиньпином. По его мнению, это стало возможным, в частности, из-за действий Дональда Трампа, который "перевернул с ног на голову десятилетие дипломатической работы США".

"Здесь много плохих новостей и очень мало хороших. Запад, в частности США, десятилетиями пыталось отучить Индию от ее привязанности к России времен холодной войны, покупая у них современное оружие и предупреждая Индию об опасности, которуе представляет Китай", — указывает Болтон.

Болтон считает, что Трамп фактически уничтожил эти усилия, и теперь Индия снова сближается с Москвой и Пекином.

Отдельное внимание Болтон уделил саммиту на Аляске, где Трамп и Путин провели закрытые переговоры. По его словам, эти переговоры не только не приблизили мир к Украине, но и усилили позиции Кремля.

"Я думаю, что шансы на мир в Украине сейчас, вероятно, хуже, чем были до саммита на Аляске. Путин буквально избежал наказания за убийство. Что бы он ни сказал Трампу на Аляске, он просто игнорирует – усиливая атаки на гражданские цели в Украине, не умаляя военных усилий России, не идя ни на какие уступки", — отметил Болтон.

Болтон уверен, что президент США был унижен российским диктатором на встрече на Аляске.

"Он был унижен. Не думаю, что он это осознает. Путин считает, что старая магия вернулась, что его подготовка в КГБ позволила ему снова обмануть Трампа. Это очень хорошо работает для Кремля", — добавил бывший советник Трампа.

