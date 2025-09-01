Трамп перевернул все с ног на голову: какие теперь шансы на мир в Украине

Рубрики
Slava Kot
Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сделал резкое заявление по поводу последних международных событий. Он объяснил, почему итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае и встреча Трампа с Путиным могут серьезно усложнить перспективы мира в Украине.
В интервью Sky News Болтон отметил, что нынешний саммит ШОС демонстрирует укрепление связей между российским диктатором Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и китайским лидером Си Цзиньпином. По его мнению, это стало возможным, в частности, из-за действий Дональда Трампа, который "перевернул с ног на голову десятилетие дипломатической работы США".
Болтон считает, что Трамп фактически уничтожил эти усилия, и теперь Индия снова сближается с Москвой и Пекином.
Отдельное внимание Болтон уделил саммиту на Аляске, где Трамп и Путин провели закрытые переговоры. По его словам, эти переговоры не только не приблизили мир к Украине, но и усилили позиции Кремля.
Болтон уверен, что президент США был унижен российским диктатором на встрече на Аляске.
