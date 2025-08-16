Путин во время пресс-конференции с Трампом сделал циничное заявление о мире в Украине

Российский диктатор Владимир Путин после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Россия якобы стремится завершить войну.

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото из открытых источников)

По его словам, РФ вроде бы искренне заинтересована в том, чтобы прекратить боевые действия. Он подчеркнул, что его страна хотела бы, чтобы урегулирование ситуации в Украине было долговременным.

Путин также отметил: "Я очень надеюсь, что достигнутые нами понимания будут способствовать достижению мира в Украине".

Также он цинично вспомнил братский народ.

Одной из центральных тем встречи стала ситуация вокруг Украины. Мы всегда считали украинский народ братским. Чтобы урегулирование было устойчивым, нужно устранить первопричины конфликта", – заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рolitico о встрече Трампа и Путина на Аляске. Президент США Дональд Трамп торжественно встретил российского диктатора Владимира Путина на Аляске. На взлетной полосе для него разостлали красную дорожку, состоялся военный пролет, обмен дружескими рукопожатиями и короткая поездка в президентском лимузине Трампа.

Как сообщает американское издание Politico, это был поразительный прием для Путина, который с момента вторжения в Украину в 2022 году находился в статусе глобального изгоя.

Кадры улыбающегося Путина, уезжающего в лимузине Трампа, могут вызвать беспокойство в Украине и Европе. Там лидеры призвали Трампа занять более жесткую позицию по отношению к российскому диктатору, которого подозревают в стремлении выиграть время для возобновления отношений с Трампом, не намереваясь прекращать войну.

Частный разговор без помощников в салоне лимузина прошел вскоре после заявления Белого дома о том, что встречи пройдут в присутствии главных советников обеих сторон.







