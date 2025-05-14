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Путин высмеивает Трампа: что на это указывает

Диктатор РФ неискренен с президентом США

сегодня, 21:06
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Марьян Ощановский

Российский диктатор Владимир Путин неискренен в вопросе переговоров с Украиной, на самом деле он высмеивает президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Путин высмеивает Трампа: что на это указывает

Путин манипулирует Трампом. Фото из открытых источников

"Думаю, что президент Путин неискренний и что он высмеивает президента Соединенных Штатов, но испытанием будет четверг, когда у Стамбуле запланирована встреча", — сказал Радослав Сикорский.

По мнению польского министра, если Москва не согласится прекратить огонь в четверг, то Дональд Трамп будет иметь все основания изменить свою политику и начнет давить на РФ.

"Президент Трамп, вступив в должность, сделал то, что обычно делается: сделал положительный шаг и ждет реакции другой стороны. Он сделал ряд уступок в пользу России, достаточно больших — и ничего не получил вместо этого. Это последний шанс для Путина, чтобы он выбрал то, что американцы назвали предложением", — добавил глава МИД Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Макрон предположил, что ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России, которые затронут финансовые сервисы и углеводороды. "Вы держите санкции в запасе как рычаг давления, но выставлять ультиматум, если не можете его выполнить — несерьезно. На европейском уровне нет никакого энтузиазма по поводу такого рода санкций. Даже согласовать базовый пакет — уже трудно. Опасность в том, что Россия может воспринять все это как", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор РФ Владимир Путин не готов к прямым переговорам с Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский президент перехитрил его, предположил шведско-американский экономист и дипломат Андерс Ослунд. "Очевидно, Путин решил, что Зеленский перехитрил его, поэтому с тех пор отказывается встречаться и даже разговаривать с Зеленским по телефону. Путин предпочитает дураков, таких как Трамп и Виткофф", — написал он.



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Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/impact-sikorski-sadze-ze-putin-nie-jest-szczery-i-drwi-z-trumpa
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