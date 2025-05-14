Путин высмеивает Трампа: что на это указывает

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Марьян Ощановский
Российский диктатор Владимир Путин неискренен в вопросе переговоров с Украиной, на самом деле он высмеивает президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Путин манипулирует Трампом. Фото из открытых источников
По мнению польского министра, если Москва не согласится прекратить огонь в четверг, то Дональд Трамп будет иметь все основания изменить свою политику и начнет давить на РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Макрон предположил, что ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России, которые затронут финансовые сервисы и углеводороды. "Вы держите санкции в запасе как рычаг давления, но выставлять ультиматум, если не можете его выполнить — несерьезно. На европейском уровне нет никакого энтузиазма по поводу такого рода санкций. Даже согласовать базовый пакет — уже трудно. Опасность в том, что Россия может воспринять все это как", — сказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор РФ Владимир Путин не готов к прямым переговорам с Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский президент перехитрил его, предположил шведско-американский экономист и дипломат Андерс Ослунд. "Очевидно, Путин решил, что Зеленский перехитрил его, поэтому с тех пор отказывается встречаться и даже разговаривать с Зеленским по телефону. Путин предпочитает дураков, таких как Трамп и Виткофф", — написал он.
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