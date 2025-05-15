Путин выставил Трампа полнейшим дураком: президент США лихорадочно ищет выход

Кремлёвский диктатор Владимир Путин выставил американского президента Дональда Трампа дураком и опустил его ниже плинтуса, считает политический обозреватель Ростислав Демчук.

Владимир Путин

Теперь, по его словам, Трамп изворачивается, как уж на сковородке.

"Трамп, который ранее заявлял о необходимости встречи Путина и Зеленского в Стамбуле, резко поменял позицию. Вероятно, в Кремле не ожидали, что Украина согласится на эти переговоры, и теперь президенту США приходится оправдываться за отсутствие Владимира Путина в Стамбуле. Правда, из-за того, что Трамп — идиот, эти оправдания звучат крайне убого", — говорит Демчук.

В этом контексте он привёл слова Трампа о том, что его не разочаровали действия Путина, который не приехал в Стамбул. По его словам, мол, зачем диктатору туда ехать, если самого Трампа там не будет.

При этом несколько дней назад Трамп говорил о том, что он, вероятно, прилетит в Турцию, а уже сегодня выступил категорически против этого.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин предложил Украине провести 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В ответ президент Владимир Зеленский предложил диктатору личную встречу. Но Путин в Стамбул не приехал, в отличие от президента Украины, а отправил туда делегацию самого низкого уровня. При этом, как сообщил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, на данный момент Путин не планирует поездку в Стамбул. Также он добавил, что пока нет никакой конкретики относительно возможной встречи Трампа и Путина.

Кроме того, Мединский рассказал о наставлениях, которые получила российская делегация относительно переговоров.



















