logo

BTC/USD

101958.96

ETH/USD

2516.57

LTC/USD

95.99

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

46.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Путин выставил Трампа полнейшим дураком: президент США лихорадочно ищет выход
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин выставил Трампа полнейшим дураком: президент США лихорадочно ищет выход

Путин унизил Трампа и тот неумело ищет выход из сложившейся ситуации

сегодня, 16:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Кремлёвский диктатор Владимир Путин выставил американского президента Дональда Трампа дураком и опустил его ниже плинтуса, считает политический обозреватель Ростислав Демчук.

Путин выставил Трампа полнейшим дураком: президент США лихорадочно ищет выход

Владимир Путин

Теперь, по его словам, Трамп изворачивается, как уж на сковородке.

"Трамп, который ранее заявлял о необходимости встречи Путина и Зеленского в Стамбуле, резко поменял позицию. Вероятно, в Кремле не ожидали, что Украина согласится на эти переговоры, и теперь президенту США приходится оправдываться за отсутствие Владимира Путина в Стамбуле. Правда, из-за того, что Трамп — идиот, эти оправдания звучат крайне убого", — говорит Демчук.

В этом контексте он привёл слова Трампа о том, что его не разочаровали действия Путина, который не приехал в Стамбул. По его словам, мол, зачем диктатору туда ехать, если самого Трампа там не будет.

При этом несколько дней назад Трамп говорил о том, что он, вероятно, прилетит в Турцию, а уже сегодня выступил категорически против этого.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин предложил Украине провести 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В ответ президент Владимир Зеленский предложил диктатору личную встречу. Но Путин в Стамбул не приехал, в отличие от президента Украины, а отправил туда делегацию самого низкого уровня. При этом, как сообщил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, на данный момент Путин не планирует поездку в Стамбул. Также он добавил, что пока нет никакой конкретики относительно возможной встречи Трампа и Путина.

Кроме того, Мединский рассказал о наставлениях, которые получила российская делегация относительно переговоров.








Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/rostyslav.demchuk/posts/pfbid0xS41dcyRWtn2CdoD6pLbJeuGjxFiPZpHVcmLEy3NRBQ9472CuBebMHnbUzNrM3rel?locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости