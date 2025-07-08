Путин заигрался: Трамп кардинально меняет свою политику по отношению к Украине

Последние высказывания президента США Дональда Трампа, в которых он демонстрирует разочарование действиями Владимира Путина, свидетельствуют об успешных усилиях Украины донести до американского лидера, кто действительно блокирует мирный процесс. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на позиции украинских парламентариев.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

В материале говорится, что активизация атак России по украинским городам в глубоком тылу заставила Трампа пересмотреть свою позицию и продолжить поддержку Украины.

"Мы пришлем больше оружия. Мы должны это сделать. Они должны защищаться", — заявил Трамп во время одного из последних выступлений.

Ирина Геращенко, народная депутат от "Европейской солидарности", на своих страницах в соцсетях назвала эти заявления "признаком политического поворота" в США. Она отметила, что это стало возможным не только благодаря настоянию европейских партнеров Украины, но и из-за жестоких действий самой России.

Еще один положительный знак — инициатива сенатора Линдси Грэма, объявившего, что законопроект с масштабными санкциями против РФ вскоре будет вынесен на рассмотрение в Сенате.

Депутат Галина Янченко в комментарии подчеркнула, что Украине удалось убедить администрацию Трампа в том, что именно Кремль, а не Киев, тормозит мирные договоренности.

Глава парламентского комитета по международной политике Александр Мережко заверил, что, несмотря на фокус Белого дома на регионах Ближнего Востока и Азии, Киев стремится сохранить сотрудничество с Трампом.

"Теперь он осознает, что договориться с Путиным пока невозможно. О скором завершении войны речь не идет", — прокомментировал Мережко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп признался, что готовит для Путина "маленький сюрприз" . Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил свое недовольство действиями президента России Владимира Путина. Американский лидер также намекнул на возможность новых санкций против РФ, назвав это "небольшим сюрпризом". Об этом он заявил во время общения со СМИ.

Глава США обратил внимание на то, что Путин, по его словам, "убивает многих людей — как своих военных, так и украинских". Он также заявил о потерях, которые, по его словам, составляют "семь тысяч в неделю".