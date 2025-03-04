Путин заказал Трампу Зеленского: что решил Вашингтон

Президент Владимир Зеленский сорвал план Трампа-Путина, считает социолог Игорь Эйдман. По его словам, если люди хотят договариваться — они договариваются, а если не хотят — цепляются к одежде и словам.

Владимир Зеленский

Эксперт считает, что Дональд Трамп остановил военную помощь Украине, не потому что Зеленский был как-то не так одет или что-то не то сказал, а чтобы угодить кремлевскому диктатору Владимиру Путину, с которым он собирается распилить Украину и ее недра, а потом ещё и получить славу великого миротворца.

"Путин хочет захватить всю Украину, и сделка с США ему нужна только как шаг к этой цели, дальше он американцев кинет, но Трамп давно в маразме и этого не понимает", — отмечает Эйдман.

По его мнению, скандал был только заранее спланированным и цинично спровоцированным поводом для предательства Украины. Он добавил, что Путин заказал Трампу политическое уничтожение украинского президента, который мешает их сделке по распилу Украины. И Трамп, уверен Эйдман, старательно пытается этот заказ выполнить.

"Трампу для того, чтобы получить повод болтать о каких-то хулиардах, которые США якобы получат с Украины, нужна была подписанная украинской стороной бумажка о редкоземельных металлах, до реальной коммерческой эксплуатации которых — как до Луны на велосипеде", — говорит эксперт.

Но, по его словам, Зеленский добился, чтобы эта бумажка выглядела не унизительной, и был готов ее подписать, но Трампу этого оказалось мало. Он вместе с Вэнсом решил принудить Зеленского к фактическому признанию своей страны вассалом США, которые будут без Украины договариваться с Путиным о будущем ее разделе.

"Однако что-то пошло у него не так, Зеленский выдержал мощнейшее давление и не сдался. Сейчас Трамп остановкой военной помощи хочет добиться от него извинений и уступок. В этом случае американский президент выглядел бы победителем морального противостояния между ними, а извиняющийся и уступающий Зеленский потерял бы авторитет в своей стране (а следом власть) и перестал бы иметь возможность мешать реализации трампутинских планов", — говорит Эйдман.

Но, по его словам, все планы Трампа провалились.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Штаты начали кампанию по информационному уничтожению Зеленского.



