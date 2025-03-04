Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский сорвал план Трампа-Путина, считает социолог Игорь Эйдман. По его словам, если люди хотят договариваться — они договариваются, а если не хотят — цепляются к одежде и словам.
Владимир Зеленский
Эксперт считает, что Дональд Трамп остановил военную помощь Украине, не потому что Зеленский был как-то не так одет или что-то не то сказал, а чтобы угодить кремлевскому диктатору Владимиру Путину, с которым он собирается распилить Украину и ее недра, а потом ещё и получить славу великого миротворца.
По его мнению, скандал был только заранее спланированным и цинично спровоцированным поводом для предательства Украины. Он добавил, что Путин заказал Трампу политическое уничтожение украинского президента, который мешает их сделке по распилу Украины. И Трамп, уверен Эйдман, старательно пытается этот заказ выполнить.
Но, по его словам, Зеленский добился, чтобы эта бумажка выглядела не унизительной, и был готов ее подписать, но Трампу этого оказалось мало. Он вместе с Вэнсом решил принудить Зеленского к фактическому признанию своей страны вассалом США, которые будут без Украины договариваться с Путиным о будущем ее разделе.
Но, по его словам, все планы Трампа провалились.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Штаты начали кампанию по информационному уничтожению Зеленского.
Новости