Путин заявил «права» на Трампа: и положил начало новому мейнстриму

Ситуацией владеет тот, кто оперирует непредсказуемостью, говорит член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.
Владимир Путин
По его словам, до сих пор в противостоянии России с Западом стратегическая инициатива постоянно была у кремлевского диктатора Владимира Путина.
"На Западе все думали, сделает ли он то, а как вдруг он сделает это; вместо того, все лидеры Запада были для тошноты предсказуемыми. Прежде всего Байден. А когда Макрон весной прошлого года попытался немного поиграть в непредсказуемость со стороны Запада, на него все испуганно зашикали. Это же "эскалация", – отметил Паныч.
При этом он добавил, что Трамп именно фактором непредсказуемости вернул Америке вполне очевидную greatness с первых минут своего возвращения в Белый Дом.
"Чтобы в этом убедиться, стоит посмотреть на парад заявлений – от Путина до Зеленского, от Рютте до Дуды – все имеющие единый лейтмотив: декларировать, что "Трамп наш", то есть в максимально приемлемой для Трампа форме объявить его либо своим союзником, либо по крайней мере, желаемым партнером", — говорит Паныч.
По его словам, Трамп, читая это все, законно чувствует себя королем мировой политики. Именно потому, что никто в мире точно не знает, чего от него ждать.
"Но этот триумф не будет очень долгим. Ведь непредсказуемостью можно воспользоваться или нет; и судить в конце концов будут не по непредсказуемости как методу, а по реальным результатам. Поэтому все, что звучит сегодня – это лишь приятные для Трампа авансы, из которых многие, возможно даже большинство, так и останутся авансами", — подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Путин первым начал диалог с Трампом.
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