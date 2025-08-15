Путина спросили, когда он перестанет убивать людей: что он ответил (ВИДЕО)

Встреча Трампа и Путина (фото из открытых источников)

Американские журналисты несколько раз пытались спросить Путина, когда он перестанет убивать мирных жителей Украины. Но тот каждый раз уклонялся и делал вид будто не понимает и не слышит.

Первоначально вопрос прозвучал со стороны журналистов, снимавших встречу президентов США и России в аэропорту Аляски.

Тот сделал вид, что не слышит из-за шума авиадвигателей. Затем другой репортер спросил Путина, когда они начали встречу в формате три на три, почему Трамп должен ему доверять и пообещает ли он больше не убивать мирных жителей.

Тот снова сделал вид, что не слышит.

Владимир Путин прибыл на встречу на 20 минут позже Дональда Трампа. Вместе они прошли по ковровой дорожке и пожали друг другу руки. На вопрос журналиста Путин не ответил, сделав вид, что не понимает или не слышит его. Журналист спросил у Путина, прекратит ли он убивать мирных жителей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Президент США Дональд Трамп и российский диктатор встретились в Анкоридже, Аляска, чтобы провести переговоры, главной темой которых станет война в Украине.

Лидеры поздоровались на красной дорожке в аэропорту, пожали руки. Пожав друг другу руки, они ненадолго остановились, позируя для фотографов (журналисты выкрикивали им вопросы, но они не стали отвечать). После этого Путин сел в "Кадиллак" Трампа — хотя из Москвы для него привезли "Аурус". Лидеры двух стран направились к месту переговоров в одной машине.

Это первый визит Путина в США за последнее десятилетие — в последний раз он находился в Нью-Йорке в 2015 году на Генассамблее ООН. Встреча на Аляске стала первым личным разговором лидеров РФ и США с 2021 года, когда Путин общался с тогдашним президентом Джо Байденом в Женеве.