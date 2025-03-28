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Путину дают "слишком много": британский соратник Трампа раскритиковал текст соглашения между РФ и Украиной

По мнению политика, хотя достижение мира важно, такой мир не может привести к выгоде для российского диктатора.

сегодня, 15:24
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Клименко Елена

Российский правитель Владимир Путин получает "слишком много" от мирных переговоров, организованных США по завершению войны между Украиной и Россией. Такое заявление сделал британский союзник Дональда Трампа, лидер партии правых популистов Reform UK Найджел Фарадж, передает Politico.

Путину дают "слишком много": британский соратник Трампа раскритиковал текст соглашения между РФ и Украиной

Фото: из открытых источников

Фарадж подчеркивает, что любое мирное соглашение не должно превращать Путина в победителя. Он отметил, что хотя достижение мира важно, такой мир не может привести к выгоде для российского лидера.

Британский политик также выразил несогласие с текущей позицией администрации Трампа, отметив, что он не соглашается на 100% с происходящим в его команде.

Такие заявления по отношению к президенту США впечатляют, учитывая постоянную поддержку Фараджа для Трампа. Однако политик испытывает внутреннее давление из-за ситуации в Украине, поскольку Лейбористская партия пытается осветить его как мягкого по отношению к России.

"Мы хотим мирное соглашение, конечно, все этого стремятся, но оно должно быть справедливым. Сейчас выглядит так, что Россия получает слишком много", — сказал Фарадж.

По его словам, по нынешним условиям кажется, что Трамп предоставляет Путину больше возможностей, чем нужно.

"Возможно, есть какие-то процессы за кулисами, о которых мы не знаем, но это вызывает тревогу", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", Россия категорически против размещения иностранных миротворцев на территории Украины, поскольку считает, что это удлинит конфликт. Такую позицию высказал российский сенатор Григорий Карасин в программе "Россия 24".

По его словам, встреча делегаций США и России в Эр-Рияде прошла в спокойной и конструктивной атмосфере, однако не дала значительных результатов.



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