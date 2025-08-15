Путину на Аляске решили устроить «теплый прием»: что произошло

В городе Анкоридж на Аляске в США в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 14 августа прошел проукраинский митинг Украина и Аляска – Россия больше никогда.

В Анкоридже провели митинг в поддержку Украины. Фото: из открытых источников

На демонстрацию вышли люди с флагами Украины и США. Подавляющее большинство из них – американцы, некоторые прилетели в Аляску из других штатов.

В общей сложности митинга приняли участие около тысячи человек. Участники мероприятия держали в руках украинские флаги и плакаты с надписями "Аляска с Украиной", "Захватчики не имеют права голоса за столом", "Слава Украине", "Путин не остановится на Украине".

Сходные митинги были запланированы в Фербанксе, Джуно и других городах штата.

Стоит отметить, ожидается, что Дональд Трамп и Владимир Путин проведут тет-а-тет встречу с участием переводчиков. Позже должна пройти встреча "в более широком составе" с делегациями двух стран. Ожидается, что в конце саммита лидеры двух стран дадут совместную пресс-конференцию.

Читайте на портале "Комментарии" — большинство самых влиятельных людей из окружения российского диктатора Владимира Путина не поддерживают продолжение войны РФ против Украины, но боится ему об этом заявить. Об этом пишет издание "Washington Post".

В публикации говорится, что усталость от войны в Москве продолжает увеличиваться большими темпами.

По словам неназванного российского чиновника, большинство руководителей в Кремле выступают против войны, но боятся сказать об этом Путину.

"Все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссах, потому что им всем нужно показать, что они патриоты", – заявил он.

Также издание "Комментарии" сообщало — Владимир Путин перед своей встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в четверг, 14 августа, провел совещание с "высшим руководством" РФ. Такая встреча могла понадобиться диктатору, чтобы проверить, кто первым предложит договориться с Трампом и заключить перемирие.



