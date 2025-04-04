Путину позволено все: почему Трамп закрывает глаза на действия России и ее диктатора

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп рассматривает налаживание дружеских отношений с Россией как один из своих главных приоритетов. Для этого он может пойти на уступки, даже если это будет затрагивать украинские интересы, убежден директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.
Владимир Путин
По его словам, все, что не вписывается в концепцию партнерства между Трампом и Россией, уходит для него на второй план.
При этом эксперт отметил, что Трамп пока готов простить Кремлю срывы переговоров и нарушение договоренностей.
Хотя, подчеркивает эксперт, некоторые сенаторы и конгрессмены-республиканцы периодически выражают несогласие с политикой Трампа по отношению к России, они делают это осторожно.
Дубовик убежден, что все ключевые решения остаются за самим Трампом. Открытый вопрос – поймет ли он, что Путин манипулирует им, играя на его амбициях и тщеславии, при этом не собираясь двигаться к настоящему миру.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин и Си откровенно издеваются над Трампом.
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