Путину позволено все: почему Трамп закрывает глаза на действия России и ее диктатора

Президент США Дональд Трамп рассматривает налаживание дружеских отношений с Россией как один из своих главных приоритетов. Для этого он может пойти на уступки, даже если это будет затрагивать украинские интересы, убежден директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

Владимир Путин

По его словам, все, что не вписывается в концепцию партнерства между Трампом и Россией, уходит для него на второй план.

При этом эксперт отметил, что Трамп пока готов простить Кремлю срывы переговоров и нарушение договоренностей.

"Я думаю, что ресурс того, сколько Трамп может еще прощать Россию за срывы переговоров, за нарушение уже достигнутых договоренностей, еще велик. Сможет ли каким-то образом эта позиция Трампа измениться, в том числе под влиянием внутренней дискуссии внутри США? Это открытый вопрос, потому что достаточная часть Республиканской партии находится под полным его контролем и не сможет позволить себе противоречить президенту, если президент примет какое-нибудь другое решение”, — считает Дубовик.

Хотя, подчеркивает эксперт, некоторые сенаторы и конгрессмены-республиканцы периодически выражают несогласие с политикой Трампа по отношению к России, они делают это осторожно.

Дубовик убежден, что все ключевые решения остаются за самим Трампом. Открытый вопрос – поймет ли он, что Путин манипулирует им, играя на его амбициях и тщеславии, при этом не собираясь двигаться к настоящему миру.

"Отношения Трампа с Путиным очень особенные: Путину позволено все, Путин вроде бы всегда прав, он никогда ни в чем не виноват, по мнению Трампа. И потому пока что от такого психологического портрета и подхода Трамп не отказывается. Но будут ли возможны изменения, мы увидим в свое время", — объяснил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин и Си откровенно издеваются над Трампом.



