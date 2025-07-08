Путину стоит готовиться: у Трампа анонсировали жесточайшее наказание для РФ

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм сообщил об активном продвижении в Сенате двухпартийного законопроекта, предусматривающего жесткие санкции против России, а также высокие пошлины для стран, ведущих торговлю с РФ или способствующих ее военной экономике. Инициатива предусматривает установление пошлин до 500% для государств, покупающих российские товары, фактически финансирующих агрессию Кремля. Об этом политик написал в соцсети X.

Санкции против РФ. Фото: Reuters

Грэм подчеркнул, что документ позволит применять санкции и тарифы против тех государств, которые поддерживают путинский режим и не оказывают никакой помощи Украине. Он также отметил, что законопроект уже имеет 85 соавторов, и это количество продолжает расти. Один из ключевых пунктов — предоставление президенту США возможности персонального исключения для влияния на процесс — и это, по словам сенатора, позволит Дональду Трампу активно действовать в вопросе прекращения войны.

Грэм подчеркнул, что ценит попытки Трампа остановить кровопролитие в Украине, но подчеркнул: для этого нужна готовность к действиям с обеих сторон. Он обратил внимание, что Киев открыт к переговорам и прекращению огня, тогда как Кремль до сих пор игнорирует мирные инициативы.

Сенатор также напомнил, что надеялся на принятие санкционного пакета до начала саммита G7, состоявшегося 15-17 июня в Канаде, но этого сделать не удалось.

Между тем, госсекретарь США Марко Рубио объяснил позицию Трампа по осторожности с новыми санкциями против РФ — по его мнению, Вашингтон стремится сохранить пространство для потенциального мирного соглашения.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Россия выразила готовность к участию в третьем раунде переговоров с Украиной. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.