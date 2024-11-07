Пять важнейших обещаний Трампа: одно касается Украины

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США сигнализирует о большом переломе в политике страны. Его новая программа обещает существенные изменения, которые могут повлиять не только на внутреннюю, но и международную политику США. Вот пять ключевых обещаний Трампа, которые он стремится реализировать и одно из которых касается Украины.

Дональд Трамп

1. Завершение войны в Украине

Одно из самых резонансных обещаний Трампа касается его плана закончить войну в Украине за сутки, позвонив Путину и Зеленскому. Однако впоследствии Трамп смягчил свои заявления, указав, что в войне в Украине больше роли должно быть Европе, а не США. Будущий вице-президент Джей Ди Венс подробнее объяснил план Трампа, предусматривающий создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных территориях, а также уменьшение помощи Украине.

2. Большая депортация нелегальных иммигрантов

Трамп обещал кардинально усилить контроль на границе с Мексикой и депортировать нелегальных мигрантов, требуя немедленной высылки без судебных процедур. По словам Трампа, "мы не можем позволить всем этим людям захватить нашу страну". Также он планирует завершить строительство стены на границе с Мексикой, которое было начато во время его первого срока.

3. Отказ от зеленой политики

Трамп известен своей критикой зеленой политики и планов по борьбе с глобальным потеплением. Он планирует приостановить финансирование проектов, направленных на сокращение выбросов, и увеличить инвестиции в ископаемые энергоресурсы, в частности, поддержать гидравлический разрыв для добычи газа. Его подход противоположен курсу Байдена, что может существенно изменить климатическую политику США.

4. Торговая война с Китаем и Европой

Трамп объявил торговую войну Китаю в целях защиты американской экономики от иностранной конкуренции. Одним из его намерений является введение 10% универсального тарифа на импорт и значительное повышение тарифов на китайские товары на 60–100%. По словам Трампа, подобные шаги направлены на сохранение рабочих мест в США и защиту местных производителей.

5. Налоговая реформа

Трамп обещает снижение корпоративных налогов с 21% до 20% и полное освобождение от налога на сверхурочный труд и чаевые. По данным аналитиков Йельского университета, в 2023 году около 4 миллионов работников США получали чаевые. Кроме того, лидер республиканцев обещал "победить" инфляцию и быстро снизить цены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции России на заявление Трампа закончить войну.

Также "Комментарии" писали о том, что после победы Трампа на выборах в США, букмекеры начали принимать ставки, закончится ли война в Украине через 90 дней.