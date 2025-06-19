Работал ли Иран над созданием ядерного оружия: разведка США дала ответ

Национальная разведка США сообщила, что не владеет информацией, указывающей на деятельность Ирана по созданию ядерного оружия. Израиль использовал аргумент о попытках Тегерана получить ядерную бомбу, как фактор начать военные действия против Ирана.

Марк Уорнер. Фото: CNN

Заместитель председателя комитета сената по разведке Марк Уорнер напомнил слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард, отметив, что Иран не пытался создать ядерное оружие.

"Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы. И в понедельник на этой неделе мы получили подтверждение, что разведданные не изменились", — сказал Уорнер.

Далее американский сенатор раскритиковал президента США Дональда Трампа по поводу его действия в Иран. По словам Уорнера, Трамп ведет "внешнюю политику через твиты – это безумие".

Ранее Трамп напоминал, что Габбард сообщала об отсутствии ядерной программы Ирана. Однако Трамп отверг ее слова.

"Меня не волнует, что она сказала, я думаю, они были очень близки к тому, чтобы создать его (ядерное оружие)", — сказал Трамп.

Израиль начал военную операцию против Ирана 13 июня, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и местам дислокации личного состава иранской армии. Израильские власти обосновали это тем, что Тегеран накопил достаточные запасы обогащенного урана для создания 15 ядерных бомб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Израиле угрожают ликвидировать ядерную программу еще в одной стране.

Также "Комментарии" писали, что Трамп высмеял Путина, который хотел быть посредником в войне между Ираном и Израилем.