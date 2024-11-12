Радикальные поклонники Дональда Трампа, в частности представители движения MAGA (Make America Great Again), выразили желание сократить или полностью прекратить помощь США Украине и ожидают, что европейские страны также снизят свою поддержку, заявил Стив Бенон, советник Трампа и один из лидеров MAGA в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Стив Бенон (фото из открытых источников)

Он выразил свое недовольство премьером Италии Джорджией Мелони, которая, по его словам, отступила от своих ранее правых взглядов и стала более умеренной, в частности из-за ее поддержки Украины. Бенон отметил, что с приходом Трампа на пост президента США отношение Мэлони к поддержке Украины может измениться.

"Я думаю, что ее отношение изменится с приходом президента Трампа, который ее убедит. Иначе если она действительно верит в то, что говорила в последние годы, она должна быть готова вместе с другими в Европе вкладывать в это деньги, выписывать чеки размером с речи. .Мы в движении MAGA непоколебимы, мы хотим урезать 100% средств для Украины в Палате представителей Конгресса", – заявил Бенон.

Хотя Бенон признал, что между движением MAGA и самим Трампом могут быть определенные разногласия, он утверждает, что будущий президент США хочет мира в Украине.

"Я не говорю за него, но понятно, что он хочет положить конец этой полуодержимости проталкивания НАТО чуть ли не на территорию России", – говорит Бенон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе указали на трудности, с которыми столкнется Трамп . Дональд Трамп заявил, что готов завершить войну в Украине в течение одного дня после вступления в должность президента США в январе. "соглашение" наталкивается на серьезные препятствия с обеих сторон конфликта, о чем сообщает издание The Times.