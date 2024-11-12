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Радикальные трамписты MAGA заявляют, что отменят помощь Украине

Трамписты тоже хотят, чтобы европейские страны также оставили Украину без поддержки.

12 ноября 2024, 19:37
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Лиля Воробьева

Радикальные поклонники Дональда Трампа, в частности представители движения MAGA (Make America Great Again), выразили желание сократить или полностью прекратить помощь США Украине и ожидают, что европейские страны также снизят свою поддержку, заявил Стив Бенон, советник Трампа и один из лидеров MAGA в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Радикальные трамписты MAGA заявляют, что отменят помощь Украине

Стив Бенон (фото из открытых источников)

Он выразил свое недовольство премьером Италии Джорджией Мелони, которая, по его словам, отступила от своих ранее правых взглядов и стала более умеренной, в частности из-за ее поддержки Украины. Бенон отметил, что с приходом Трампа на пост президента США отношение Мэлони к поддержке Украины может измениться.

"Я думаю, что ее отношение изменится с приходом президента Трампа, который ее убедит. Иначе если она действительно верит в то, что говорила в последние годы, она должна быть готова вместе с другими в Европе вкладывать в это деньги, выписывать чеки размером с речи. .Мы в движении MAGA непоколебимы, мы хотим урезать 100% средств для Украины в Палате представителей Конгресса", – заявил Бенон.

Хотя Бенон признал, что между движением MAGA и самим Трампом могут быть определенные разногласия, он утверждает, что будущий президент США хочет мира в Украине.

"Я не говорю за него, но понятно, что он хочет положить конец этой полуодержимости проталкивания НАТО чуть ли не на территорию России", – говорит Бенон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе указали на трудности, с которыми столкнется Трамп . Дональд Трамп заявил, что готов завершить войну в Украине в течение одного дня после вступления в должность президента США в январе. "соглашение" наталкивается на серьезные препятствия с обеих сторон конфликта, о чем сообщает издание The Times.



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Источник: https://www.corriere.it/esteri/24_novembre_12/steve-bannon-intervista-2d23940b-fcc7-4a21-b4f8-baf68b67bxlk.shtml
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