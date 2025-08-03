Радиоактивное осиное гнездо: неожиданное открытие на бывшей ядерной базе в США

На территории бывшего ядерного объекта в американском штате Южная Каролина обнаружили необычный источник радиации, которым оказалось осиное гнездо. Министерство энергетики США подтвердило, что находка произошла на территории комплекса Savannah River Site (SRS), десятилетиями обслуживавшего американскую ядерную программу.

В США обнаружили радиоактивное гнездо ос. Фото из открытых источников

Инцидент произошел 3 июля в зоне хранения жидких ядерных отходов в так называемом "резервуарном парке" F-Area. В ходе плановой проверки радиационного фона специалисты обнаружили заброшенное осиное гнездо, уровень радиоактивного загрязнения которого превышал федеральные нормы в десять раз. Гнездо ос немедленно утилизировали как радиологические отходы.

Министерство энергетики подчеркнуло, что источником радиации были местные загрязненные объекты, а не утечка из резервуаров. Согласно официальному заявлению, окружающая среда не понесла вреда, угрозы для работников или общественности нет.

"Земля и окружающая территория не были загрязнены. Дальнейшие действия не нуждаются", — говорится в отчете ведомства.

Несмотря на отсутствие самих ос в найденном гнезде, специалисты отмечают, что насекомые имели бы уровень загрязнения значительно меньше. Резервуары, рядом с которыми обнаружили гнездо, предназначены для хранения миллионов литров высокорадиоактивных отходов. Они расположены под землей и имеют стальные оболочки, однако опасения по поводу возможных утечек остаются.

Несмотря на умиротворяющие заявления чиновников, некоторые экологические организации выразили обеспокоенность. В частности, директор наблюдательной группы Savannah River Site Watch Том Клементс, раскритиковал отсутствие детальной информации о происхождении загрязнения радиации.

"Я возмущен тем, что SRS не объяснила точно, откуда поступают радиоактивные отходы, и есть ли какие-то утечки, о которых общественность должна знать", — заявил Клементс.

Комплекс Savannah River Site был построен в 1950-х годах в разгар Холодной войны. Здесь производили плутоний и тритий для ядерных боеголовок. После 1992 года объект начал трансформироваться, а в настоящее время используется для безопасного хранения отходов и научных исследований.

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