Ракеты высокой дальности для HIMARS уже переданы Украине: Байден сделал заявление

Президент США Джозеф Байден сделал заявление, из которого можно предположить, что ракеты для HIMARS с дальностью полета 160 миль (257 км) уже переданы Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствует официальное сообщение, размещенное на сайте Белого дома.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Мы предоставляем эти HIMARS. Есть два типа. Говоря человеческим языком – это ракеты, которые вы можете вставить в них. Одна пролетает более 600 миль, а другая – около 160 миль. Мы им не давали тех, которые идут на 600 миль (965 км), потому что я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию", – сказал Байден на пресс-конференции по итогам выборов Конгресса.

Стоит отметить, что Украина уже давно обращалась к союзникам с просьбой предоставить дальнобойное вооружение, в частности, ракеты к HIMARS. При этом Киев уверял, что применять такое оружие будет исключительно на оккупированной территории Украины. Теперь же, судя по заявлению Байдена, США таки решились поставить Украине дальнобойные ракеты.

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Также издание "Комментарии" сообщало – начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что наступает решающий период войны. А президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 8 ноября, среди прочего, отметил, что идут тяжелейшие бои в Донецкой области, а Херсонской мы действуем аккуратно и продуманно, понимая планы врага. Где и почему сейчас развиваются основные события на фронте? Действительно ли наступает решающий период войны? Каковы военные перспективы обозримого будущего? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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