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Ракеты высокой дальности для HIMARS уже переданы Украине: Байден сделал заявление

Ракеты для HIMARS с дальностью полета 257 км уже могут быть в Украине

сегодня, 13:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент США Джозеф Байден сделал заявление, из которого можно предположить, что ракеты для HIMARS с дальностью полета 160 миль (257 км) уже переданы Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствует официальное сообщение, размещенное на сайте Белого дома.

Ракеты высокой дальности для HIMARS уже переданы Украине: Байден сделал заявление

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Мы предоставляем эти HIMARS. Есть два типа. Говоря человеческим языком – это ракеты, которые вы можете вставить в них. Одна пролетает более 600 миль, а другая – около 160 миль. Мы им не давали тех, которые идут на 600 миль (965 км), потому что я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию", – сказал Байден на пресс-конференции по итогам выборов Конгресса.

Стоит отметить, что Украина уже давно обращалась к союзникам с просьбой предоставить дальнобойное вооружение, в частности, ракеты к HIMARS. При этом Киев уверял, что применять такое оружие будет исключительно на оккупированной территории Украины. Теперь же, судя по заявлению Байдена, США таки решились поставить Украине дальнобойные ракеты.

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Также издание "Комментарии" сообщало – начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что наступает решающий период войны. А президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 8 ноября, среди прочего, отметил, что идут тяжелейшие бои в Донецкой области, а Херсонской мы действуем аккуратно и продуманно, понимая планы врага. Где и почему сейчас развиваются основные события на фронте? Действительно ли наступает решающий период войны? Каковы военные перспективы обозримого будущего? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам. 




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/11/09/remarks-by-president-biden-in-press-conference-8/
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comments

Обсуждения

Всилий

сегодня, 13:27

Виходить ,що окупанти можуть нас бомбити, а ви переживаєте, щоб ми їх не бомбили-це і є ваша західна демократія

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