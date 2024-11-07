Раскрыт наиболее реалистичный вариант «мира» от Трампа: детали

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может открыть возможность инициировать процесс остановки войны России против Украины. Однако, как отметил в эфире Freedom директор Центра международных исследований, американист Владимир Дубовик , условия такого процесса могут оказаться невыгодными для Киева.

Дональд Трамп

По его словам, конечно, остановить масштабную войну за 24 часа — задача почти невозможна, но инициировать начало мирных переговоров Трамп мог бы. Что касается перспектив военной поддержки и поставок оружия для Украины, Трамп неоднократно высказывался против массированной помощи Украине, критикуя администрацию Байдена за выделение крупных сумм и передачу оружия, добавил эксперт.

Дубовик подчеркнул, что не ожидает, что Трамп, если станет 47 президентом США, продолжит поддержку Украины в том же объеме, что и его предшественник. По его мнению, Трамп, вероятно, будет оказывать давление на украинское руководство, чтобы достичь договоренностей с Россией, что будут предусматривать определенные уступки со стороны Украины. Такое перемирие может быть выгодно Трампу, но для Украины оно может означать лишь временное прекращение боевых действий, а не настоящий мир.

"Скорее всего, проще ему все-таки немного нажать на наше руководство, на украинское руководство с тем, чтобы это руководство пошло на соглашения, на какие-то уступки России, на удовлетворение российских запросов. Такой вариант мира, он более реалистичен и уж точно более быстр для Трампа в случае возможного достижения "мира". Для нас это может оказаться и не миром, но каким-то перемирием может быть”, — сказал Дубовик.

При этом эксперт напомнил, что кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс предлагал разрешение конфликта путем территориальных уступок Украины, установление ее нейтралитета и выполнение других требований, что может устроить команду Трампа как возможный путь к миру.

"Те, кто считает, что Трамп может, наоборот, поднять ставки и больше помогать Украине, чем раньше, для того, чтобы надавить как-то на Россию, — я пока не вижу причин считать, что так может произойти", — подчеркнул Дубовик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может запустить "план Помпео" по Украине.



