Раскрыт наиболее реалистичный вариант «мира» от Трампа: детали

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Ткачик Олеся
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может открыть возможность инициировать процесс остановки войны России против Украины. Однако, как отметил в эфире Freedom директор Центра международных исследований, американист Владимир Дубовик , условия такого процесса могут оказаться невыгодными для Киева.
Дональд Трамп
По его словам, конечно, остановить масштабную войну за 24 часа — задача почти невозможна, но инициировать начало мирных переговоров Трамп мог бы. Что касается перспектив военной поддержки и поставок оружия для Украины, Трамп неоднократно высказывался против массированной помощи Украине, критикуя администрацию Байдена за выделение крупных сумм и передачу оружия, добавил эксперт.
Дубовик подчеркнул, что не ожидает, что Трамп, если станет 47 президентом США, продолжит поддержку Украины в том же объеме, что и его предшественник. По его мнению, Трамп, вероятно, будет оказывать давление на украинское руководство, чтобы достичь договоренностей с Россией, что будут предусматривать определенные уступки со стороны Украины. Такое перемирие может быть выгодно Трампу, но для Украины оно может означать лишь временное прекращение боевых действий, а не настоящий мир.
При этом эксперт напомнил, что кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс предлагал разрешение конфликта путем территориальных уступок Украины, установление ее нейтралитета и выполнение других требований, что может устроить команду Трампа как возможный путь к миру.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может запустить "план Помпео" по Украине.
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