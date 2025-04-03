Раскрыта причина, почему на самом деле Трамп не ввел сокрушительные пошлины против России

Террористическая Россия не попала под санкции американского президента Дональда Трампа, и этому есть несколько объяснений, считает политолог Вадим Денисенко. Среди них – нежелание президента настроить против себя фермеров, получающих удобрения из РФ.

Трамп и Путин

Кроме того, по его мнению, вероятно речь идет о так называемой переговорной стратегии. РФ предлагают остановить войну или против нее будут введены тарифы в размере 500% на все товары из стран, покупающих российскую нефть.

При этом эксперт не исключает, что США и Россия стоят накануне возможного подписания соглашения о "редкоземельных металлах". Оно будет предусматривать не просто вхождение американского капитала в российскую энергодобычу, но и создание торговых домов по продаже российских подсанкционных товаров прежде всего в Евросоюз.

"Я остаюсь при мысли, что Путин будет делать все, чтобы продолжить войну, но теперь поле для маневра у него сузилось. Главным переговорным фактором для Путина остается именно соглашение о недрах. Его ставка на то, что он потребуется, как посредник в переговорах США-Китай резко падает", — отметил Денисенко.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Украина стала частью переговорного процесса между ЕС и США. Впрочем, в Евросоюзе были убеждены, что пока идет война, Трамп не решится ввести пошлины против Европы.

"Сейчас будет игра в отмену пошлин, и здесь мы из козыря превратились в мощную, но не козырную карту", — убежден эксперт.

Денисенко убежден, что ЕС будет вести переговоры о пошлинах, безопасности и поддержке Украины. Для Украины, добавил эксперт, никакой катастрофы не произошло, просто усложнилась игра.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп ввел пошлины не только против мощных стран, но и против территорий, где никто не проживает.



