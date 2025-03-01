Раскрыта тактика Трампа по привлечению Путина к переговорам: что с ней не так

Планировалось, что переговоры между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом пройдут по следующему сценарию: дипломатические реверансы; большая дискуссия за закрытой дверью; выход на заключение соглашения. После этого должны быть сдержаны комментарии, а дальше возвращение и подготовка к рамочному соглашению о прекращении огня, отмечает политолог Виктор Шлинчак.

Дональд Трамп

По его словам, Белый Дом давил бы на то, чтобы дать ему еще какие-то аргументы, чтобы всадить за стол переговоров Россию, а Украина потребовала бы от США то, что американцы давать не собирались.

То есть, добавляет эксперт, фактически этой поездкой Украина обнуляла бы возможности реализации "скорой победы" Трампа, которую он публично обещал.

"Но давайте будем откровенны. США уже на этом этапе хотели набрать баллы за счет уступок исключительно Украины. Поскольку только такова тактика всадить Путина за стол переговоров. Других тактик в Белом Доме не придумали", – подчеркнул политолог.

Поэтому, говорит эксперт, Украина должна была демонстрировать свою позицию.

Шлинчак говорит, что после публичного скандала между Зеленским и Трампом в ближайшие недели следует ожидать не просто существенного похолодания с США, а кризиса межгосударственных отношений.

"Из которой, очевидно, мы без посредничества Европы не выйдем. Главная задача – не потерять те элементы, которые помогают нам сдерживать фронт и мешают России бить по тылу", – говорит политолог.

Также, по его убеждению, следует сконцентрироваться на создании Оборонного Союза вокруг Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп способен устроить Украине ад и даже заставить Европу отказаться от помощи нашей стране.



