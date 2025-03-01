logo

BTC/USD

85745.37

ETH/USD

2193.34

LTC/USD

124.06

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

43.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Раскрыта тактика Трампа по привлечению Путина к переговорам: что с ней не так
commentss НОВОСТИ Все новости

Раскрыта тактика Трампа по привлечению Путина к переговорам: что с ней не так

Трамп хочет быстрого мира в Украине, как он и обещал избирателям, однако этого достичь можно только одним способом, против которого и выступила Украина

1 марта 2025, 22:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Планировалось, что переговоры между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом пройдут по следующему сценарию: дипломатические реверансы; большая дискуссия за закрытой дверью; выход на заключение соглашения. После этого должны быть сдержаны комментарии, а дальше возвращение и подготовка к рамочному соглашению о прекращении огня, отмечает политолог Виктор Шлинчак.

Раскрыта тактика Трампа по привлечению Путина к переговорам: что с ней не так

Дональд Трамп

По его словам, Белый Дом давил бы на то, чтобы дать ему еще какие-то аргументы, чтобы всадить за стол переговоров Россию, а Украина потребовала бы от США то, что американцы давать не собирались.

То есть, добавляет эксперт, фактически этой поездкой Украина обнуляла бы возможности реализации "скорой победы" Трампа, которую он публично обещал.

"Но давайте будем откровенны. США уже на этом этапе хотели набрать баллы за счет уступок исключительно Украины. Поскольку только такова тактика всадить Путина за стол переговоров. Других тактик в Белом Доме не придумали", – подчеркнул политолог.

Поэтому, говорит эксперт, Украина должна была демонстрировать свою позицию.

Шлинчак говорит, что после публичного скандала между Зеленским и Трампом в ближайшие недели следует ожидать не просто существенного похолодания с США, а кризиса межгосударственных отношений.

"Из которой, очевидно, мы без посредничества Европы не выйдем. Главная задача – не потерять те элементы, которые помогают нам сдерживать фронт и мешают России бить по тылу", – говорит политолог.

Также, по его убеждению, следует сконцентрироваться на создании Оборонного Союза вокруг Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп способен устроить Украине ад и даже заставить Европу отказаться от помощи нашей стране.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/pfbid02UFF6KHuEqgQdoWxP997RRXB5km4Zd1BdUh9c1imqtErCiZsWRj3NxfpYW4hFVEmKl?locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости