Раскрыто, какую угрозу-намек послал Путин Трампу через его портрет

Кремлевский диктатор Владимир Путин в марте передал Дональду Трампу картину, на которой тот изображён в момент героического поднятия кулака после покушения в Пенсильвании в июле 2024 года.

Портрет Трампа

Автором этого "шедевра" является русский художник Никас Сафронов.

"Когда я начал портрет, я понял, что это может сблизить наши страны и решил не брать денег, потому что подозревал, для чего эта картина", — сказал он.

Известно, что полотно Трампа передал его представитель Стив Виткофф, добавив, что "Трампа это тронуло".

При этом дипломат, бывший посол США в Украине Валерий Чалый обратил внимание на то, что на флаге США не хватает как минимум трех звезд, то есть трех штатов.

"Пояснения, что "художник так видит" не выдерживает ни одной критики. Такие вещи мимо протокола не проходят. Поэтому, скорее всего, это некий скрытый месседж. Если, Дональд Трамп его проигнорирует, то скоро может каких-нибудь штатов и не найти, не только на флаге, но и на карте США. Намек на Аляску?" – отметил Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский лидер Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампа особый подарок — портрет. Автором портрета американского лидера стал Никас Сафронов. Художник рассказал, что к нему "пришли люди, которые сказали, что хотят, чтобы я нарисовал Трампа таким, каким я его вижу". Отмечается, что он сначала не знал, кем были его посетители, хотя и подозревал, что это были люди из Кремля.

На картине американский президент изображен с поднятым кулаком на сцене своего предвыборного митинга в Пенсильвании сразу после того, как на него покушались.



