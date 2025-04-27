Раскрыто, почему на самом деле Трамп пришел на похороны Папы в синем костюме

Во время трансляции похорон Папы Римского многие зрители обратили внимание на необычную деталь: Дональд Трамп и принц Уильям были одеты не в черное, как подавляющее большинство присутствующих на площади Святого Петра, а в синие костюмы.

Дональд Трамп

В соцсетях, в том числе на платформе X, по этому поводу начали массово обсуждать этот факт. Большинство пользователей возмущалось, что Трамп якобы проявил неуважение, а принц Уильям, мол, за компанию.

"Почему Дональд Трамп пришел на похороны в синем костюме вместо традиционного черного?" – писал один из комментаторов. "Смотрю похороны по BBC. Все в черном, а Трамп в синем. Полное отсутствие уважения," – добавил еще один пользователь.

Некоторые отмечали, что Трамп просто стремится привлечь к себе внимание: "Хотит, чтобы его заметили — синий костюм среди черных."

Впрочем, есть объяснение, которое могло оправдать выбор цвета костюмов. И Трамп, и принц Уильям не являются католиками. А именно католический обряд имеет строгие традиции по дресс-коду на похоронах — черная одежда является символом скорби и проявлением уважения к усопшему.

Трамп является нереденоминационным христианином, а Уильям принадлежит к Англиканской церкви. Их решение не одевать черное может быть умышленной демонстрацией отличия от католических традиций.

Однако пользователи соцсетей отметили, что другие не-католики все же были в черном. В частности, исповедующий ислам глава Бангладеш Мухаммад Юнус был в черном.

Впрочем, президентка Индии Драупади Мурма, которая является индуисткой, также пришла на церемонию в синем наряде, что лишь подчеркивает, что выбор цвета мог быть продиктован не презрением, а религиозной принадлежностью и личными убеждениями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп чуть не попал в международный скандал на похоронах Папы, его спасла Мелания.



