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Раскрыто, зачем Трамп принуждает Украину капитулировать: в чем его выгода

Трамп задействовал против Украины все доступные ему инструменты, остается разве что начать поставлять России оружие

сегодня, 14:34 comments1110
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Ткачик Олеся

Американский президент Дональд Трамп никогда не скрывал своей симпатии к российскому диктатору Владимиру Путину. Сейчас он пытается выстроить в стране авторитарный режим, следуя действиям кремлевского лидера, отметил в эфире 24 канала профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг.

Раскрыто, зачем Трамп принуждает Украину капитулировать: в чем его выгода

Дональд Трамп

По его убеждению, Трамп стремится к сближению с Путиным, поскольку считает, что вместе они смогут разделить мир на сферы влияния и использовать Россию как союзника в противостоянии с Китаем.

Несмотря на свои заявления о якобы нейтральной позиции в войне России против Украины, Трамп фактически действует в пользу Кремля. Он позиционирует себя как медиатора, который стремится к завершению войны, однако, по словам Айзенберга, на самом деле его цель – выстроить стратегический альянс с Москвой.

"Украина для него как кость в горле, которая ему мешает это сделать. Поэтому он будет пытаться давить на Украину для того, чтобы она капитулировала перед Россией. Украина не согласится на это. Что будет делать Трамп дальше – интересный вопрос, думаю, ответа на который у него нет", – озвучил Айзенберг.

Кроме того, профессор подчеркнул, что все возможные рычаги давления на Украину Трамп уже задействовал: он заблокировал экономическую помощь, затем гуманитарную, а теперь и военную. Последующие его действия остаются под вопросом.

"Будет ли оружие России давать или отменять против него санкции? Если он сделает второй, то остальные страны G7 и ЕС их отменять не будут, поэтому этот шаг не очень поможет России", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп сделал Путину еще один подарок, напрямую касающийся Курской области.




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Источник: https://24tv.ua/tramp-hoche-druzhiti-putinim-yaku-metu-peresliduye-prezident_n2771833
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