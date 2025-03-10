Раскрыто, зачем Трамп принуждает Украину капитулировать: в чем его выгода

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Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп никогда не скрывал своей симпатии к российскому диктатору Владимиру Путину. Сейчас он пытается выстроить в стране авторитарный режим, следуя действиям кремлевского лидера, отметил в эфире 24 канала профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг.
Дональд Трамп
По его убеждению, Трамп стремится к сближению с Путиным, поскольку считает, что вместе они смогут разделить мир на сферы влияния и использовать Россию как союзника в противостоянии с Китаем.
Несмотря на свои заявления о якобы нейтральной позиции в войне России против Украины, Трамп фактически действует в пользу Кремля. Он позиционирует себя как медиатора, который стремится к завершению войны, однако, по словам Айзенберга, на самом деле его цель – выстроить стратегический альянс с Москвой.
Кроме того, профессор подчеркнул, что все возможные рычаги давления на Украину Трамп уже задействовал: он заблокировал экономическую помощь, затем гуманитарную, а теперь и военную. Последующие его действия остаются под вопросом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп сделал Путину еще один подарок, напрямую касающийся Курской области.
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