Президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс вряд ли посетят Украину, несмотря на неоднократные приглашения от президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье американского историка и политолога Александра Мотыля The Hill.

Дональд Трамп

По мнению эксперта, отказ Трампа и Вэнса имеет три главные причины: дискомфорт, неприязнь и моральное беспокойство.

Во-первых говорит Мотыль, политики, привыкшие к условиям роскоши и элитной среды, не готовы оказаться в реалиях находящейся под постоянными обстрелами страны. Эксперт отмечает: удобнее и безопаснее критиковать Украину из Вашингтона, чем своими глазами увидеть последствия войны.

Во-вторых, историк обращает внимание на откровенную неприязнь Трампа и Венса к украинцам и лично к президенту Владимиру Зеленскому. Они считают украинский народ "неудачниками", а сам Зеленский, по словам Мотыля, стал объектом их неприязни еще со времен скандала вокруг Гантера Байдена, когда украинский лидер отказался участвовать в политической игре, выгодной Трампу.

Автор колонки также иронизирует, что в Белом доме Зеленского воспринимают как "всезнайку", который якобы лучше понимает ситуацию в Украине, чем американское руководство, и не стесняется об этом говорить.

Третьей причиной Мотыль называет нравственный дискомфорт. Хотя, по его словам, у Трампа и Венса моральные ориентиры "чуть теплятся", они все же не могут полностью игнорировать мнение, что поддержка путинского режима, даже косвенная, — это одобрение массовых убийств мирного населения. И это, несмотря ни на что, противоречит базовым христианским принципам, которые они декларируют.

То есть, говорит эксперт, ни шокирующие кадры войны, ни окровавленные лица, ни разрушенные города не вписываются в лозунг "Сделаем Америку великой снова". Именно поэтому, по его словам, Трамп и Вэнс скорее отправятся в Москву, чем в Киев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Белый дом попытается признать Крым российским.



