"Расовые протесты в США: The New York Times утвердила новые правила для слова "черный"

Известная американская газета The New York Times внесла жесткие корректировки в редакционную политику в связи с массовыми протестами на фоне расовой дискриминации в США. Об этом сообщается на сайте самой газеты.

Так, газета установила новые правила, которые вступают в силу с момента их опубликования:

- Слова "черный" или "белый" должны использоваться как прилагательные, а не как существительные.

- "Афроамериканец" остается приемлемой альтернативой для определения темнокожих в США.

- Утверждается правило, согласно которому раса или этническая принадлежность человека отмечается только в том случае, если это целесообразно и необходимо для читателей.

- Призывают быть осторожными, чтобы считать, что "белый" используется по умолчанию - например, называя расу темнокожего, но при этом не называя расу других.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Берлине принят закон, который направлен на борьбу с расовой дискриминацией, на примере массовых акций в США.

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