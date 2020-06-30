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Главная Новости Мир США "Расовые протесты в США: The New York Times утвердила новые правила для слова "черный"
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"Расовые протесты в США: The New York Times утвердила новые правила для слова "черный"

Газета The New York Times внесла срочные изменения, чтобы не задеть чувства темнокожих американцев

30 июня 2020, 21:22 comments880
Автор:

Екатерина Белоброва
"Расовые протесты в США: The New York Times утвердила новые правила для слова "черный"

Известная американская газета The New York Times внесла жесткие корректировки в редакционную политику в связи с массовыми протестами на фоне расовой дискриминации в США. Об этом сообщается на сайте самой газеты.

Так, газета установила новые правила, которые вступают в силу с момента их опубликования:

- Слова "черный" или "белый" должны использоваться как прилагательные, а не как существительные.

- "Афроамериканец" остается приемлемой альтернативой для определения темнокожих в США.

- Утверждается правило, согласно которому раса или этническая принадлежность человека отмечается только в том случае, если это целесообразно и необходимо для читателей.

- Призывают быть осторожными, чтобы считать, что "белый" используется по умолчанию - например, называя расу темнокожего, но при этом не называя расу других.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Берлине принят закон, который направлен на борьбу с расовой дискриминацией, на примере массовых акций в США.


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Источник: https://www.nytco.com/press/uppercasing-black/?smtyp=cur&smid=fb-nytimes&fbclid=IwAR0ATnoJjqGr6Su9ek4Qr0boLNa4aAthCq2yv1Frb2pgp7jVMOMepDZ7XtE
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