"Расовые протесты в США: The New York Times утвердила новые правила для слова "черный"

Язык
BTC/USD
9089.45
ETH/USD
226.71
LTC/USD
40.87
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
30.77
RUB/UAH
0.39
Екатерина Белоброва
Известная американская газета The New York Times внесла жесткие корректировки в редакционную политику в связи с массовыми протестами на фоне расовой дискриминации в США. Об этом сообщается на сайте самой газеты.
Так, газета установила новые правила, которые вступают в силу с момента их опубликования:
- Слова "черный" или "белый" должны использоваться как прилагательные, а не как существительные.
- "Афроамериканец" остается приемлемой альтернативой для определения темнокожих в США.
- Утверждается правило, согласно которому раса или этническая принадлежность человека отмечается только в том случае, если это целесообразно и необходимо для читателей.
- Призывают быть осторожными, чтобы считать, что "белый" используется по умолчанию - например, называя расу темнокожего, но при этом не называя расу других.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Берлине принят закон, который направлен на борьбу с расовой дискриминацией, на примере массовых акций в США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости