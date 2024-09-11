Растягивать удовольствие: стало известно, во сколько этапов США будут предоставлять разрешение бить по РФ

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Ткачик Олеся
Все в ожидании, в частности, в контексте визита в Киев госсекретаря США и министра иностранных дел Великобритании, приятных и сенсационных новостей о предоставлении разрешения Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по российским военным и инфраструктурным объектам на территории РФ, отмечает политолог Владимир Фесенко.
США и Украина
Впрочем, по его словам, у него более сдержанные ожидания.
На втором этапе, по его мнению, президент США и премьер-министр Великобритании могут сказать, что Украина получает разрешение избивать по территории РФ британскими дальнобойными ракетами. Ну а о подобном использовании американских дальнобойных ракет, но по четко определенным и согласованным с США целям, может быть заявлено во время встречи президентов США и Украины в Соединенных Штатах во второй половине сентября.
Однако, считает политолог, сейчас вероятность такого решения о разрешении Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории РФ, действительно, намного выше, чем раньше.
Впрочем, по его словам, все же партнерам Украины лучше действовать быстрее и решительнее.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Блинкен подтвердил передачу иранских ракет РФ и сказал, когда они улетят на Украину.
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