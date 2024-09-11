Растягивать удовольствие: стало известно, во сколько этапов США будут предоставлять разрешение бить по РФ

Все в ожидании, в частности, в контексте визита в Киев госсекретаря США и министра иностранных дел Великобритании, приятных и сенсационных новостей о предоставлении разрешения Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по российским военным и инфраструктурным объектам на территории РФ, отмечает политолог Владимир Фесенко.

США и Украина

Впрочем, по его словам, у него более сдержанные ожидания.

"Вполне вероятно, что эту новость нам будут представлять ограниченными порциями и поэтапно. Так сказать растянут удовольствие на время. Сначала могут сказать, что решение будет принято в ближайшее время, но без конкретики", – отметил политолог.

На втором этапе, по его мнению, президент США и премьер-министр Великобритании могут сказать, что Украина получает разрешение избивать по территории РФ британскими дальнобойными ракетами. Ну а о подобном использовании американских дальнобойных ракет, но по четко определенным и согласованным с США целям, может быть заявлено во время встречи президентов США и Украины в Соединенных Штатах во второй половине сентября.

И это еще почти идеальный сценарий. Потому что, к сожалению, может быть по-прежнему чего-то ожидают, а оно не происходит", — говорит Фесенко.

Однако, считает политолог, сейчас вероятность такого решения о разрешении Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории РФ, действительно, намного выше, чем раньше.

"США и другие наши западные партнеры должны ответить на поставку России баллистических ракет из Ирана. Приблизительно именно так наши западные партнеры действуют во время нынешней полномасштабной войны между Россией и Украиной. Они, как правило, не действуют на опережение, отвечают на эскалацию со стороны России. Это не самая лучшая стратегия, на мой взгляд, но хотя бы задача-минимум – поддержание относительной боеспособности Украины – она выполняет", — говорит Фесенко.

Впрочем, по его словам, все же партнерам Украины лучше действовать быстрее и решительнее.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Блинкен подтвердил передачу иранских ракет РФ и сказал, когда они улетят на Украину.



